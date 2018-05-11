Количество видов топлива на АЗС могут ограничить

Росстандарт подготовил предложение правительству, по которому АЗС смогут продавать только три вида жидкого топлива - бензин, дизель и газ, сообщают "Известия". Росстандарт намерен вынести поправки на заседание рабочей группы в ближайшее время. Затем документ должен быть направлен в Минпромторг.

Такая мера, по мнению инициаторов, не даст торговать заправкам теми видами топлива, которые не подходят для автомобилей - например, керосином или мазутом. Сейчас же АЗС не запрещено законом продавать любое топливо, не противоречащее стандартам качества. Небольшие заправочные сети и отдельные АЗС пользуются этим и подменяют автомобильный дизель и бензин другими, дешевыми видами топлива или открыто продают неавтомобильное горючее, которое вредит двигателям и экологии, рассказал изданию замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, идея уже прошла обсуждение со всеми крупнейшими нефтяными компаниями и топливными сетями, и они ее поддерживают.

Ожидается, что крупные сети под новые ограничения не попадут, так как они, как правило, не занимаются продажами неавтомобильных видов топлива, ограничиваясь бензином и дизелем. А нетипичные для заправок виды топлива, как правило, не пользуются спросом у автолюбителей, поэтому предложения Росстандарта не должны негативно сказаться на экономике добросовестных АЗС, считают в Российском топливном союзе.