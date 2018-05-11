Депутаты предложили отменить транспорный налог для электромобилей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене для владельцев электромобилей (вне зависимости от мощности двигателя) транспортного налога на пять лет, сообщает ТАСС.

В пояснении к проекту документа сообщается, что сегодня регионы недостаточно стимулируют спрос на электромобили, которые являются экологическим видом транспорта.

"В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года электромобилям посвящен отдельный раздел, где указаны меры поддержки спроса, направленные главным образом на сокращение стоимости владения и повышение удобства пользования электромобилями. В качестве одной из возможных мер предусматриваются льготы по транспортному налогу, которые, безусловно, будут способствовать развитию рынка электромобилей в стране", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия нормы документа вступят в силу 1 января 2019 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года.

"Предоставление льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей. Подобные льготы уже введены в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и в Москве", - указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.