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© Volvo

11 мая 2018 17:12

Автопром 27

Депутаты предложили отменить транспорный налог для электромобилей

Соответствующую инициативу внесли депутаты от фракции ЛДПР и, в случае принятия, она может быть реализована уже в следующем году.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене для владельцев электромобилей (вне зависимости от мощности двигателя) транспортного налога на пять лет, сообщает ТАСС.

В пояснении к проекту документа сообщается, что сегодня регионы недостаточно стимулируют спрос на электромобили, которые являются экологическим видом транспорта.

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"В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года электромобилям посвящен отдельный раздел, где указаны меры поддержки спроса, направленные главным образом на сокращение стоимости владения и повышение удобства пользования электромобилями. В качестве одной из возможных мер предусматриваются льготы по транспортному налогу, которые, безусловно, будут способствовать развитию рынка электромобилей в стране", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия нормы документа вступят в силу 1 января 2019 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года.

"Предоставление льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей. Подобные льготы уже введены в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и в Москве", - указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.

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