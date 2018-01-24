В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера

В России в автомобильные номера могут начать встраивать электронные чипы - соответствующий механизм сейчас прорабатывает МВД России. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, сообщает информагенство ТАСС.

"Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон", - говорится в ответе МВД.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что электронные чипы, которые планируется вставлять в госномера автомобилей, помогут выявлять угоны и привлекать к ответственности нарушителей. Кроме этого, чипы будут "считываться" камерами фотофиксации.

В России вопрос об использовании так называемых RFID-меток обсуждается с 2013 года. Встроенные в автомобильные номера чипы по запросу передают на приемник записанный на них код.