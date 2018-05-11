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© Mercedes-Benz

11 мая 2018 15:07

Новинки 34

Mercedes-AMG готовит мощнейший гибрид

Компания Mercedes-AMG подтвердила, что представит в будущем серийную версию 805-сильной гибридной установки, которая дебютировала на прототипе GT Concept на прошлогоднем автосалоне в Женеве.

Эту информацию глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс подтвердил изданию Digital Trends. И новая гибридная силовая установку практически копируют ту, что была представлена на прототипе Mercedes-AMG GT Concept, который еще ранее прозвали "убийцей" Porsche Panamera.

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Напомним, в составе силовой установки концепта - четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом в паре с электромотором, расположенным в приводе задних колес. Официально заявлено, что эта система может развивать до 805 л.с (к слову, самая мощная версия гибридной Porsche Panamera располагает "всего" 680 л.с.) и ускорять концепт до 100 км/ч меньше, чем за 3 секунды. Концепт мог передвигаться как исключительно на электротяге, так и при помощи двигателя внутреннего сгорания либо за счет обоих агрегатов.

При этом Mercedes-AMG GT был снабжен еще и системой изменения вектора тяги: количество крутящего момента на каждом из колес может регулироваться индивидуально. Зарядка же специально разработанной батареи осуществляется при помощи системы рекуперации энергии либо бензинового мотора. Утверждается, что часть систем для силовой установки инженеры AMG позаимствовали у командного болида "Формулы-1".

К слову, батарея (про нее говорят, что она компактнее, легче и мощнее аналогов) построена по модульному принципу: ее характеристики могут меняться в зависимости от требований рынка.

Сам прототип Mercedes-AMG GT Concept в итоге стал предтечей новой модели GT 4-Door Coupe, которая дебютировала в Женеве в этом году.

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