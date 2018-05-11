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© Lister

11 мая 2018 14:09

Новинки 136

Jaguar F-Pace станет самым быстрым SUV в мире

Возрожденная британская компания Lister, ранее известная созданием спорткаров, намерена построить самый быстрый вседорожник в мире. За основу суперSUV будет взят серийный Jaguar F-Pace.

Если точнее, то быстрейший в мире кроссовер Lister собрался строить на базе Jaguar F-Pace в новой "заряженной" версии SVR. Компания уже опубликовала на своей страничке в Facebook тизер будущей новинки.

Серийный Jaguar F-Pace SVR оснащается 5-литровым компрессорным V8, позаимствованным у спорткара Jaguar F-Type. Он выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Такой запас мощности, подкрепленный системой полного привода и электронным активным дифференциалом, позволяет F-Pace SVR набирать первую сотню всего за 4,3 секунды. Максималка - 283 км/час.

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Но в Lister намерены форсировать мотор до почти 680 "сил", сообщает Autocar. Правда, пока неясно, как изменятся динамические показатели. 

Тираж самого быстрого кроссовера от Lister составит всего 250 штук.

Ранее в этом году Lister Cars представила первую новую модель за последние 25 лет. Спорткар Thunder сделан на базе Jaguar F-Type SVR, чей мотор был форсирован с 575 до 675 л.с. (крутящий момент возрос с 700 до 976 Нм).

С нуля до 96 км/час Thunder ускорятся за 3,2 секунды, максимальная скорость – 335 километров в час. Тираж - всего 99 машин.

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