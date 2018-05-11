Понять и простить: в России могут амнистировать тысячи нарушителей

С такой инициативой выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, сообщает "Коммерсант". Он предложил объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной в связи с избранием президента. И попасть под нее смогут нарушители не только правил дорожного движения, но и миграционного законодательства.

"Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции", - сообщил изданию Федотов. И заметил, что она "может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии".

Административная амнистия, по подсчетам господина Федотова, должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (кроме пьяных за рулем) и "некоторых положений миграционного законодательства". По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.

В самом КоАП заложена возможность списания штрафов по административной амнистии (ст. 24.5 и 31.7), отметил глава СПЧ, но она никогда не проводилась, в отличие от царской России и СССР, где она была частью общеуголовной амнистии. Господин Федотов отметил, что в КоАП не содержится механизмов проведения административной амнистии, поэтому надо будет дополнить кодекс такими нормами или прописать их в постановлении Госдумы об объявлении амнистии.

Инициатива Федотова будет рассмотрена сегодня на заседании трех комиссий СПЧ. Ранее в истории новейшей России ни разу не объявлялась амнистия в связи с избранием президента, хотя такие инициативы неоднократно возникали.