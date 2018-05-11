Mitsubishi подняла цены на автомобили

Подорожание автомобилей Mitsubishi затронуло машины 2018 года выпуска, сообщает "Автостат".

Больше всего вырос в цене внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, цена которого в мае увеличилась 30–32 тысячи рублей в зависимости от комплектации. Теперь эта модель в стартовой версии Invite предлагается к продаже за 2 279 000 рублей (+30 000). Топовая комплектация Ultimate стоит уже 2 932 000 рублей, т.е. на 32 тысячи дороже, чем прежде.

При этом кроссоверы Mitsubishi ASX и Outlander, а также пикап L200 подорожали всего на 3 000 рублей.

Mitsubishi ASX

Это подорожание уже не первое. Цены на Mitsubishi Pajero Sport впервые повысили в январе этого года, а на кроссовер Mitsubishi ASX и пикап L200 – в начале апреля.

По данным агенства, за 4 месяца нынешнего года в России Mitsubishi реализовала 13 263 автомобиля, что в 2,4 раза больше, чем в январе–апреле 2017 года.