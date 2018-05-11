Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
336661
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
162951
В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)
142826
© Александр Евдокимов

11 мая 2018 12:10

Автопром 151

Mitsubishi подняла цены на автомобили

Российские цены на автомобили Mitsubishi пошли вверх, больше всего затронув популярный внедорожник Pajero Sport. Повышение цен затронуло все комплектации автомобилей.

Подорожание автомобилей Mitsubishi затронуло машины 2018 года выпуска, сообщает "Автостат".

Модели Lada снова подорожали...

Больше всего вырос в цене внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, цена которого в мае увеличилась 30–32 тысячи рублей в зависимости от комплектации. Теперь эта модель в стартовой версии Invite предлагается к продаже за 2 279 000 рублей (+30 000). Топовая комплектация Ultimate стоит уже 2 932 000 рублей, т.е. на 32 тысячи дороже, чем прежде.

При этом кроссоверы Mitsubishi ASX и Outlander, а также пикап L200 подорожали всего на 3 000 рублей.

Mitsubishi ASX

Это подорожание уже не первое. Цены на Mitsubishi Pajero Sport впервые повысили в январе этого года, а на кроссовер Mitsubishi ASX и пикап L200 – в начале апреля.

По данным агенства, за 4 месяца нынешнего года в России Mitsubishi реализовала 13 263 автомобиля, что в 2,4 раза больше, чем в январе–апреле 2017 года.

Фотогалерея 2 фото

Новинки

Седан "Кортеж": первое фото салона

Дороги

Понять и простить: в России могут амнистировать тысячи нарушителей

Владимир Путин начал использовать новый лимузин Aurus в рабочих поездках Отечественный президентский лимузин Aurus "Сенат" был представлен в ходе инаугурации президента России, однако избранный глава государства проехал на нем буквально несколько сотен метров. Это дало повод думать, что автомобиль еще "сырой", но новое видео президентского кортежа говорит об обратном.
Модели Peugeot Citroen перейдут на новую коробку передач Обозримое будущее - за электромобилями: альянс PSA намерен в ближайшие семь лет намерен для всех своих моделей предлагать гибридные или полностью электрические модификации. И специально для этих модификаций французы "выписали" себе особую коробку передач, которую называют революционной.
Компания BMW отзывает на ремонт более 300 тысяч автомобилей Баварский автопроизводитель объявил о старте отзывной кампании на рынке Великобритании, чтобы решить проблему глохнущих на ходу автомобилей. Из-за этого дефекта в прошлом году уже организовывалась отзывная кампания, однако масштабы проблемы оказались гораздо серьезнее, чем считалось.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера