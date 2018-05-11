Mitsubishi подняла цены на автомобили

Российские цены на автомобили Mitsubishi пошли вверх, больше всего затронув популярный внедорожник Pajero Sport. Повышение цен затронуло все комплектации автомобилей.
Подорожание автомобилей Mitsubishi затронуло машины 2018 года выпуска, сообщает "Автостат".
Больше всего вырос в цене внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, цена которого в мае увеличилась 30–32 тысячи рублей в зависимости от комплектации. Теперь эта модель в стартовой версии Invite предлагается к продаже за 2 279 000 рублей (+30 000). Топовая комплектация Ultimate стоит уже 2 932 000 рублей, т.е. на 32 тысячи дороже, чем прежде.
При этом кроссоверы Mitsubishi ASX и Outlander, а также пикап L200 подорожали всего на 3 000 рублей.
Mitsubishi ASX
Это подорожание уже не первое. Цены на Mitsubishi Pajero Sport впервые повысили в январе этого года, а на кроссовер Mitsubishi ASX и пикап L200 – в начале апреля.
По данным агенства, за 4 месяца нынешнего года в России Mitsubishi реализовала 13 263 автомобиля, что в 2,4 раза больше, чем в январе–апреле 2017 года.