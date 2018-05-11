Седан "Кортеж": первое фото салона

Фото салона седана "Аурус Сенат" в процессе сборки опубликовал портал RCI News. И дизайн интерьера в целом совпадает с теми эскизами, которые появлялись в СМИ ранее.



Для "Кортежа" предусмотрены три варианта исполнения салона: классический черный со вставками из розового дерева, белый с элементами оливкового дерева, и коричневый (как на снимке) из дерева этимое. В интерьере сочетаются кожа Nappa, алькантара и ворсистые ковры.



Массивная торпедо имеет общий козырек для цифровой комбинации приборов и дисплея медиасистемы. Селектор АКПП стоит на центральном тоннеле, а вот руль напоминает решения, применяемые на S-Class. Так же решены и панель приборов лимузина Senat Limousine, микроавтобуса и внедорожника проекта.



Судя по представленным ранее эскизам, водитель сможет выбирать подсветку виртуальных колодцев "приборки", а между ними будет выводиться различная сервисная информация: подсказки навигации, показания бортового компьютера, телефония и так далее.

Ранее кадры, на которых изображен салон, были показаны и в репортаже "России 24". Судя по попавшим в кадр деталям, седан оснащен адаптивным круиз-контролем, сиденьями с массой электрорегулировок и мониторами для пассажиров заднего ряда.

Что касается технической части, то президентский лимузин Aurus "Сенат" оснащен общей для "Кортежей" гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., созданной в кооперации с Porsche Engineering. Она включает в себя бензиновый V8 объемом 4,4 л, электродвигатель и высоковольтную батарею, работающие в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства. Лимузин получил полноприводную трансмиссию с муфтой подключения передней оси. О так называемом "Царь-моторе" V12 мощностью 850 л.с. разработки НАМИ речь, скорее всего, уже не идет.