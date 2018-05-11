В России названы самые популярные модели премиум-класса

За первый квартал 2018 года общие продажи новых премиальных автомобилей в России составили 31,2 тыс. единиц (+1%). И самым продаваемым в России "премиумом" за этот период стал кроссовер Mercedes-Benz GLC, сообщает "Автостат". С января по март продажи этой модели составили 1817 единиц, что на 41% больше, чем за три месяца 2017 года.

Второе место, несмотря на спад продаж, занял Lexus RX (1755 штук, -9%), а третье место осталось за Lexus NX (1730 штук), реализация которого, наоборот, выросла на 35%.

В пятеркеу лидеров попали и две модели BMW. Это "пятерка" в кузове седан (1423 машины, -2%) и кроссовер X5 (1417 шт.; +12%).

В десятку самых популярных автомобилей премиум-сегмента в 1 квартале 2018 года также попали Mercedes-Benz E-Klasse (1302 шт.; +1%), Lexus LX (996 шт.; -16%), BMW 3-Series (949 шт.; -8%), Audi Q7 (934 шт.; +17%) и Mercedes-Benz GLS (910 шт.; -10%).