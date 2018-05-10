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© АвтоВести

10 мая 2018 19:30

Автокурьезы 313

Рекламу BMW запретили за пропаганду опасного вождения

Рекламщикам BMW в Великобритании живется непросто: местные надзорные органы уже как-то запретили рекламу новой "семерки" BMW якобы за пропаганду скорости и явно продолжают пристально следить за всеми рекламными кампаниями BMW в стране: еще один рекламный ролик баварской марки оказался под запретом.

Местный комитет стандартов рекламы, отвечающий за цензуру в рекламных кампаниях, выходящих на территории Великобритании, запретил к показу рекламный ролик BMW, продвигающий систему полного привода xDrive, пишет британское издание AutoExpress.

Официально представлена самая свирепая BMW в истории.

Видеосюжет длительностью в одну минуту демонстрирует разные модели марки, оснащенные полным приводом xDrive, которые динамично движутся по заснеженной дороге, по шоссе в проливной дождь и через лес по раскисшей колее. По задумке авторов видео, так демонстрируются условия движения, в которых полный привод xDrive способен показать свои преимущества.

Однако цензоры заметили кое-что другое. Как заявили представители надзорного ведомства, в ролике усматриваются "признаки опасного и безответственного вождения с превышением скорости". Они признали, что движение автомобилей частично демонстрируется вне дорог общего пользования, однако условия движения "несильно отличаются от тех, с которыми могут столкнуться водители в реальной жизни", а значит - лишний экстрим недопустим.


Речь, в частности, идет об отрывках ролика, в которых кроссовер BMW X5 довольно динамично едет по раскисшей лесной дороге. Представителям комитета не понравилось, что автомобиль в кадре периодически заносит. В компании BMW поспешили оспорить понятие "заносит", отметив, что речь идет лишь о "незначительном уменьшении сцепления с дорогой" - что, собственно, и является поводом для демонстрации возможностей полного привода.

Представители BMW также подчеркнули, что съемки проходили исключительно с соблюдением всех правил безопасности и без нарушения скоростного режима. Что же до довольно агрессивной и динамичной песни из саундтрека (группа Blur, знаменитая композиция Song 2), то она якобы была выбрана в угоду целевой аудитории марки, а не для того, чтобы подчеркнуть динамичность происходящего в кадре.

Однако на представителей надзорного ведомства эти доводы не возымели никакого эффекта: рекламный ролик в его нынешнем виде запрещен к показу на территории Великобритании.

В прошлом году под запретом оказалась реклама флагманского седана BMW. Были запрещены промо-материалы баварского автопроизводителя, посвященные новому седану BMW M760Li xDrive. В рекламе отмечаются выдающиеся динамические характеристики седана, в частности - его способность набирать первую сотню всего за 3,7 секунды. Реклама сопровождается слоганом: "Роскошь позабыла про манеры".

В этой рекламе нашли пропаганду опасной езды. К тому же чиновники придрались к еще одной фразе из рекламы, которая гласила, что "некоторые добираются до вершины быстрее остальных". Здесь тоже усмотрели пропаганду скорости, хотя авторы рекламы уверяли, что имели в виду лишь карьерные успехи целевой аудитории модели M760Li.

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