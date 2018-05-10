Владимир Путин начал использовать новый лимузин Aurus в рабочих поездках

10 мая 2018 19:00Автопром 570
Отечественный президентский лимузин Aurus "Сенат" был представлен в ходе инаугурации президента России, однако избранный глава государства проехал на нем буквально несколько сотен метров. Это дало повод думать, что автомобиль еще "сырой", но новое видео президентского кортежа говорит об обратном.
Президент России Владимир Путин активно использует новый лимузин "Сенат" в рабочих поездках - лимузин вошел в состав президентского кортежа. Об этом свидетельствует опубликованный на YouTube ролик одного из очевидцев проезда кортежа по Москве. Более того, в группе автомобилей сопровождения ФСО замечены два седана Aurus "Сенат" - автомобили следуют сразу за лимузином главы государства.
Первый ходовой дебют "Сената" состоялся во время инаугурации президента. Глава государства совершил торжественный проезд на лимузине по территории Кремля. Лимузин создан в рамках проекта "Кортеж", помимо лимузина разработаны также представительский седан, внедорожник и минивэн.
Все автомобили будут выпускаться под новой маркой Aurus, а названия моделям даны в честь башен Кремля. Лимузин и седан называются "Сенат", внедорожник - "Комендант", а минивэн - "Арсенал".
Что касается технической части, то президентский лимузин Aurus "Сенат"оснащен общей для "Кортежей" гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., созданной в кооперации с Porsche Engineering. Она включает в себя бензиновый V8 объемом 4,4 л, электродвигатель и высоковольтную батарею, работающие в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства. Лимузин получил полноприводную трансмиссию с муфтой подключения передней оси.
Семейство автомобилей "Кортеж" будет представлено на Московском автосалоне в августе 2018 года (люксовый внедорожник обещают представить лишь к концу 2019-го). Прием предзаказов на седан и лимузин начнется уже в сентябре, а открытые продажи "живых" машин через дилерскую сеть стартуют в I квартале 2019 года.