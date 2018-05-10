Владимир Путин начал использовать новый лимузин Aurus в рабочих поездках

Президент России Владимир Путин активно использует новый лимузин "Сенат" в рабочих поездках - лимузин вошел в состав президентского кортежа. Об этом свидетельствует опубликованный на YouTube ролик одного из очевидцев проезда кортежа по Москве. Более того, в группе автомобилей сопровождения ФСО замечены два седана Aurus "Сенат" - автомобили следуют сразу за лимузином главы государства.

Первый ходовой дебют "Сената" состоялся во время инаугурации президента. Глава государства совершил торжественный проезд на лимузине по территории Кремля. Лимузин создан в рамках проекта "Кортеж", помимо лимузина разработаны также представительский седан, внедорожник и минивэн.



Все автомобили будут выпускаться под новой маркой Aurus, а названия моделям даны в честь башен Кремля. Лимузин и седан называются "Сенат", внедорожник - "Комендант", а минивэн - "Арсенал".



Что касается технической части, то президентский лимузин Aurus "Сенат"оснащен общей для "Кортежей" гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., созданной в кооперации с Porsche Engineering. Она включает в себя бензиновый V8 объемом 4,4 л, электродвигатель и высоковольтную батарею, работающие в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства. Лимузин получил полноприводную трансмиссию с муфтой подключения передней оси.



Семейство автомобилей "Кортеж" будет представлено на Московском автосалоне в августе 2018 года (люксовый внедорожник обещают представить лишь к концу 2019-го). Прием предзаказов на седан и лимузин начнется уже в сентябре, а открытые продажи "живых" машин через дилерскую сеть стартуют в I квартале 2019 года.