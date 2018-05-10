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© Volkswagen

10 мая 2018 18:10

Новинки 674

Volkswagen представил самую быструю версию Golf GTI

На озере Вертерзее (Австрия) открылся фестиваль Volkswagen Golf GTI, который никогда не остается без внимания марки Volkswagen: автопроизводитель всегда готовит к этому празднику что-нибудь интересное. Не обошлось без премьер и в этот раз: представлена самая быстрая дорожная версия хот-хэтча GTI.

Новый Volkswagen Golf GTI TCR - не самая мощная модификация GTI (был еще 310-сильный Clubsport S), однако самая быстрая: 2-литровый турбомотор хот-хэтча выдает 290 лошадиных сил, которые позволяют ему разгоняться до 264 километров в час (с электронным лимитатором - 250 км/ч). Для сравнения, у Clubsport S максималка составляет 260 километров в час.

Привод у хэтчбека - по-прежнему передний (это ведь GTI), а вот "правильная" версия с механической коробкой передач TCR не светит: только семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Новое поколение Volkswagen Golf будет гибридным.

Пока что GTI TCR представлен в статусе прототипа, однако выход товарной модификации - не за горами. Сама модель даже позиционируется как "гражданский" вариант боевого Golf из гоночной серии TCR (отсюда и название).

GTI TCR по умолчанию комплектуется более мощными, чем у обычного GTI, тормозными механизмами и самоблокирующимся дифференциалом на передней оси. Ожидается, что на серийной версии опционально будут предложены регулируемая подвеска и 19-дюймовые колесные диски (базовые - 18-дюймовые).

Интерьер и экстерьер автомобиля претерпели легкие изменения: появился новый сплиттер на переднем бампере и характерная аппликация на бортах, а в салоне - спортивные кресла с особым рисунком.

Серийную версию хэтчбека Golf GTI TCR Volkswagen обещает представить в конце года.

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