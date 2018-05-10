Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально

Внедорожник Cullinan построен на той же платформе, что и Rolls-Royce Phantom, да и по дизайну не предлагает ничего революционного: монументальная передняя часть с узнаваемой решеткой радиатора и фарами, знакомая форма задних фонарей, фирменные задние двери, открывающиеся против хода.

Однако, несмотря на очень близкое родство, Cullinan получил ряд отличительных особенностей по технической части. Во-первых, это первая модель Rolls-Royce, получившая систему полного привода. Во-вторых, у него основательно доработана подвеска. Адаптируя ходовую часть для нового внедорожника, разработчики стремились приспособить фирменную подвеску Phantom Magic Carpet Ride под использование вне дорог. Это адаптивная пневма, которая ежесекундно подстраивается под рельеф дороги, сохраняя максимальную плавность хода и комфорт независимо от ухабов, ям и выбоин. Для этого переднюю подвеску пришлось полностью переделать, если сравнивать Cullinan с Phantom.



А вот под капотом - точно без сюрпризов: здесь живет V12 битурбо объемом 6,75 литра, который в случае с Cullinan выдает 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Средний расход топлива - около 15 литров на сотню, максимальная скорость внедорожника ограничена на отметке в 250 км/ч, а данных о разгоне до сотни производитель не приводит.



Задний ряд кресел в Cullinan будет представлен в двух вариантах компоновки - "обычной" трехместной Lounge Seat и особо роскошной двухместной Individual Seat с двумя раздельными креслами, между которыми расположилась консоль с минибаром и холодильником.



Объем багажника Cullinan по умолчанию составляет 560 литров, а со сложенными креслами заднего ряда этот показатель вырастает до 1 930 литров. Кроме того, у внедорожника есть отдельная откидная полка под названием The Clasp - отсылка к старинным автомобилям, на которых багаж крепился снаружи кузова ради дополнительного комфорта пассажиров.



Отдельного внимания заслуживает опция под названием Cullinan Viewing Suite - речь идет о двух дополнительных кожаных креслах и коктейльном столике, которые по нажатию кнопки выдвигаются из багажника, создавая "роскошную смотровую площадку".



К услугам водителя - цифровая приборка и - впервые в истории Rolls-Royce - сенсорный дисплей на центральной консоли. Автомобиль получит массу электроники и современных бортовых систем, которые сделают его "самым технологически продвинутым представителем сегмента" (так говорят в Rolls-Royce).



В базовой версии Cullinan оснащается системой ночного видения, камерами кругового обзора, системой предупреждения столкновений, Wi-Fi точкой доступа, пятью портами USB и многим другим.



Цены на новейший Rolls-Royce Cullinan начинаются с отметки в 325 000 долларов.