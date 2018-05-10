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© BMW

10 мая 2018 14:40

Новинки 653

Официально представлена самая свирепая BMW M5 в истории

Компания BMW рассекретила суперседан BMW M5 Competition - сверхмощную и очень быструю модификацию новой "эмки", которая создана специально для тех, кому стандартных 600 лошадиных сил маловато. Баварская новинка по своим характеристикам сумела превзойти не менее безумного конкурента от Mercedes-AMG.

Информация о M5 Competition, попавшая ранее в интернет, оказалась достоверной. Пакет Competition Package подразумевает в первую очередь увеличение мощности нынешнего битурбового V8 объемом 4,4 л с 600 до 625 л.с.. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic.

Крутящий момент вырос с 750 до 800 Нм. Таким образом, по своей мощности М5 Competition Package превзошла топовую версию Mercedes-AMG E 63 S, чей 4-литровый наддувный V8 развивает 612 л.с., хотя его крутящий момент - 850 Нм.

Компания BMW представила самую экстремальную "двойку".

С пакетом Competition Package "эмка" разгоняется до сотни всего за 3,3 секунды. Ожидаемая максимальная скорость - 305 км/час. Соперник от AMG чуть медленнее: до "сотни" он едет за 3,4 секунды, а максимальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package составляет 300 км/час. Более того, с места до 200 км/ч автомобиль разгоняется за 10,8 секунды, что на 0,3 секунды лучше показателя стандартного BMW M5.

В список стандартного оборудования нового BMW M5 Competition входит спортивная выхлопная M система с двойными черными хромированными патрубками, оснащенная функцией регулируемого выхлопа. Кроме того, седан получил доработанные опоры двигателя, которые отличаются увеличенной жесткостью пружин.

Также M5 Competition получил перенастроенную подвеску с занижением на 7 миллиметров и новый задний стабилизатор поперечной устойчивости, крепления переднего стабилизатора стали жестче. В комплект стандартного оборудования нового BMW M5 Competition входят кованые 20-дюймовые эксклюзивные спортивные легкосплавные диски М в стиле Y-spoke в двойной цветовой расцветке. Диски поставляются вместе с разноразмерными шинами: спереди – 275/35 R20, сзади – 285/35 R20.

Продажи нового BMW M5 Competition начнутся в июле, цена пока не сообщается. Для сравнения, обычная M5 стоит в России 6,7 миллиона рублей.

 

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