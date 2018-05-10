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© Global News

10 мая 2018 13:30

Автокурьезы 276

Владелец сгоревшего в лаве спорткара расстроился из-за урны

Жителю Гавайев Майклу Хейлу крупно не повезло: его Ford Mustang, как и машины других жителей острова, сгорел в раскаленной лаве во время извержения вулкана Килауэа, при этом процесс "пожирания" лавой автомобиля попал на видео. Однако у Хейла обнаружились более важные причины для расстройства.

Вулкан Килауэа в восточной части острова Гавайи - один из самых активных на планете. Очередное извержение началось несколько дней назад и сопровождалось землетрясениями, остров оказался во власти пепла, ядовитых газов и волны раскаленной лавы, которая быстро добралась до поселения Леилани-Эстейтс. Уничтожены десятки домов и сотни автомобилей.

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Лишился своего Ford Mustang и местный житель Майкл Хейл. Как он впоследствии рассказал в интервью WXChasing, у автомобиля сел аккумулятор, и поэтому его не успели отогнать в безопасное место. У Хейла - свой небольшой пункт автомобильного проката, и Mustang - не единственная модель в собственности. К счастью, остальные прокатные машины Хейл эвакуировать успел, за исключением одного пикапа.

Гибель "Мустанга" запечатлели корреспонденты канала Global News. Видно, как раскаленная масса медленно приближается к автомобилю, наплывает на него, и Mustang загорается.

Однако лава уничтожила и кое-что еще, что для Хейла оказалось более ценным. На видео рядом с машиной видна мусорная урна, сделанная в виде робота R2 D2 - легендарного персонажа вселенной "Звездных войн". Эту урну Хейлу в подарок на Рождество сделала его дочь. "Помимо "Мустанга", у меня есть и другие машины. А вот с этой урной связаны трогательные воспоминания", - признается Майкл.

Впрочем, Майкл старается не унывать: видео, на котором лава сжигает Mustang, набрало множество просмотров, огромное количество человек узнали историю Хейла и искренне ему сочувствуют. Майкл признается, что не ожидал услышать столько теплых слов поддержки в свой адрес.

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