Владелец сгоревшего в лаве спорткара расстроился из-за урны

Вулкан Килауэа в восточной части острова Гавайи - один из самых активных на планете. Очередное извержение началось несколько дней назад и сопровождалось землетрясениями, остров оказался во власти пепла, ядовитых газов и волны раскаленной лавы, которая быстро добралась до поселения Леилани-Эстейтс. Уничтожены десятки домов и сотни автомобилей.

Лишился своего Ford Mustang и местный житель Майкл Хейл. Как он впоследствии рассказал в интервью WXChasing, у автомобиля сел аккумулятор, и поэтому его не успели отогнать в безопасное место. У Хейла - свой небольшой пункт автомобильного проката, и Mustang - не единственная модель в собственности. К счастью, остальные прокатные машины Хейл эвакуировать успел, за исключением одного пикапа.



Гибель "Мустанга" запечатлели корреспонденты канала Global News. Видно, как раскаленная масса медленно приближается к автомобилю, наплывает на него, и Mustang загорается.



Однако лава уничтожила и кое-что еще, что для Хейла оказалось более ценным. На видео рядом с машиной видна мусорная урна, сделанная в виде робота R2 D2 - легендарного персонажа вселенной "Звездных войн". Эту урну Хейлу в подарок на Рождество сделала его дочь. "Помимо "Мустанга", у меня есть и другие машины. А вот с этой урной связаны трогательные воспоминания", - признается Майкл.



Впрочем, Майкл старается не унывать: видео, на котором лава сжигает Mustang, набрало множество просмотров, огромное количество человек узнали историю Хейла и искренне ему сочувствуют. Майкл признается, что не ожидал услышать столько теплых слов поддержки в свой адрес.