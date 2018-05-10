Названа дата открытия моста в Крым

Крымский мост будет открыт 15 или 16 мая - это будет зависеть от рабочего графика Владимира Путина, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на информированные источники. Торжественная церемония открытия обязательно пройдет с участием президента.

14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи, а 18 мая там же глава государства проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этой связи 15 и 16 мая - оптимальные даты для открытия моста в Крым, особенно с учетом того, что после переговоров с Меркель Путин сразу же отправится в Санкт-Петербург, на экономический форум.



14 марта Владимир Путин лично проинспектировал строительство Крымского моста и выразил надежду, что мост запустят в эксплуатацию уже к летнему сезону. О том, что проект будет сдан досрочно, президенту заявил владелец компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.



Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. На втором этапе движение откроют и для грузового транспорта - это произойдет в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.



Автодорожная часть моста на полуостров Крым будет иметь 4 полосы движения, а общая протяженность перехода составит 19 км. Расчетное время проезда моста на автомобиле - 10 минут, а разрешенная скорость движения - 120 км/ч. Переход станет важнейшим инфраструктурным объектом России и станет более удобной и дешевой альтернативой морским паромам - пока единственному способу попасть в Крым на автомобиле. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 года.