Названы самые популярные в России автомобили с автоматами

За 1 квартал 2018 года в России были проданы 201,3 тыс. новых автомобилей с АКПП (сюда отнесены как классические гидромеханические автоматы, так и "роботы" и вариаторы), что равно доле в 55% от общих продаж, сообщает агенство "Автостат".

Что до разбивки по маркам, то первое место в этом рейтинге занимает бренд Kia, который за отчетный период продал в нашей стране 39,8 тыс. машин с АКПП.

На втором месте - Hyundai с результатом в 29 тыс. штук. Замыкает тройку лидеров Toyota с результатом 19,4 тыс. проданных единиц.

Далее в рейтинге располагаются Volkswagen и Nissan (14,7 и 11,9 тыс. шт. соответственно).

Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России по итогам 1 квартала 2018 года также попали Skoda (9,8 тыс. шт.), Renault (8,8 тыс. шт.), Ford (8,5 тыс. шт.), Mitsubishi (8,3 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (8,2 тыс. шт.).