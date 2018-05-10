Компания BMW отзывает на ремонт более 300 тысяч автомобилей

Всего под отзывную кампанию в Великобритении попали 312 000 автомобилей BMW моделей первой и третьей серий, а также кроссоверы X1 и спорткары Z4. Отзываются все эти модели независимо от модификации, выпущенные в период с марта 2007 года по август 2011 года.

Это масштабное продолжение прошлогоднего отзыва, когда баварский автопроизводитель пригласил на ремонт владельцев 36 410 автомобилей в Великобритании из-за аналогичной проблемы. А заключается эта проблема в том, что на отзываемых автомобилях выявлен риск сбоя системы электропитания во время движения, в результате чего автомобиль буквально "умирает" на ходу: глохнет двигатель, перестают работать бортовые системы и освещение.



Эта проблема уже привела как минимум к одному трагическому инциденту в Великобритании: BMW заглох прямо на полосе движения, задние фонари не работали, было темно. Следовавший по этой полосе водитель Ford Fiesta в последний момент увидел сломавшийся автомобиль и, попытавшись избежать столкновения, потерял управления, врезался в дерево и погиб.



Как пишет BBC, жалобы владельцев на соответствующую проблему автопроизводитель стал получать еще в 2011 году. В 2013 году на рынках США, Канады и ЮАР было отозвано полмиллиона глохнущих BMW, а теперь в компании признали, что проблема масштабнее, чем считалось изначально.



Представители компании сообщили британскому изданию, что открыли специальную горячую линию для владельцев дефектных BMW.