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© PSA

10 мая 2018 10:12

Автопром 173

Модели Peugeot Citroen перейдут на новую коробку передач

Обозримое будущее - за электромобилями: альянс PSA намерен в ближайшие семь лет намерен для всех своих моделей предлагать гибридные или полностью электрические модификации. И специально для этих модификаций французы "выписали" себе особую коробку передач, которую называют революционной.

Поставщиком коробок передач для электрифицированных моделей альянса PSA станет компания Punch Powertrain. Как сообщает пресс-служба PSA, главной причиной решения производителя заключить соглашение о сотрудничестве с Punch Powertrain является запатентованная революционная конструкция коробки передач с двойным сцеплением, позволяющая уменьшить количество деталей, а значит – массы и размеров агрегата.

"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta.

Кроме того, эта коробка передач обладает высокими характеристиками и способствует снижению расхода топлива, а также отличается выгодной ценой. Речь идет о преселективном роботе с двумя сцеплениями hybrid DT2 - эту коробку передач в конфигурации 48V (силовые установки с системой "мягкого гибрида" mild hybrid, со стартер-генератором на 48 вольт) планируется устанавливать на будущих моделях автомобилей PSA. В PSA характеристики этой коробки передач оценивают очень высоко: ее считают лучшей среди коробок передач с двойным сцеплением в сегменте коммерческих и легковых автомобилей.

Компания Punch Powertrain, со своей стороны, тоже инвестирует в собственное развитие с учетом перспектив: недавно Punch Powertrain приобрела компанию Apojee, которая производит силовое электронное оборудование. Для Punch Powertrain сотрудничество с PSA является очень важным этапом, поскольку компания стремится стать поставщиком мирового уровня в автомобильной промышленности.

В свое время Punch Powertrain занималась производством вариаторов и входила в состав голландской автомобильной компании DAF. Кроме того, она была поставщиком коробок передач для китайских автоконцернов и в данный момент принадлежит китайской компании (Yinyi Group).

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