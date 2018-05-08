"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

Как пишет Lada Online, официальные дилеры марки получили информационные брошюры, в которых подробно описываются все изменения, произошедшие с коробкой передач АМТ (модернизированная версия, так называемая АМТ 2.0, устанавливается на заводе с февраля этого года).

Так, время переключения с первой передачи на вторую и со второй на третью снизилось на 30% благодаря изменению и оптимизации алгоритмов включения сервоприводов независимо от оборотов двигателя.



Также у коробки появился "ползущий" режим, отсутствие которого у владельцев ранее вызывало немало нареканий. Теперь автомобиль начинает медленно катиться при отпускании педали тормоза и без добавления газа, как на классическом "автомате". Теперь на роботизированных "Вестах" стало гораздо удобнее двигаться в глухих пробках.



Наконец, появился так называемый "зимний" режим: робот обучен стартовать со второй передачи, что будет полезно при начале движения на скользком покрытии, чтобы не допускать пробуксовок.



Робот на Lada Vesta предлагается как с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., так и с более мощным 1,8-литровым вариантом мощностью 122 л.с.. Самая доступная "Веста" с коробкой АМТ - исполнение Classic/Start за 634 900 рублей.