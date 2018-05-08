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© Александр Евдокимов

8 мая 2018 19:00

Автопром 1159

"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

Роботизированная коробка передач АМТ на Lada Vesta успела выслушать немало упреков в свой адрес, и ее постепенно доводят до ума, устраняя слабые места. В феврале "робот" был довольно глубоко модернизирован, а сейчас появились подробности, как именно улучшилась трансмиссия.

Как пишет Lada Online, официальные дилеры марки получили информационные брошюры, в которых подробно описываются все изменения, произошедшие с коробкой передач АМТ (модернизированная версия, так называемая АМТ 2.0, устанавливается на заводе с февраля этого года).

Продажи "АвтоВАЗа" увеличились более чем на четверть.

Так, время переключения с первой передачи на вторую и со второй на третью снизилось на 30% благодаря изменению и оптимизации алгоритмов включения сервоприводов независимо от оборотов двигателя.

Также у коробки появился "ползущий" режим, отсутствие которого у владельцев ранее вызывало немало нареканий. Теперь автомобиль начинает медленно катиться при отпускании педали тормоза и без добавления газа, как на классическом "автомате". Теперь на роботизированных "Вестах" стало гораздо удобнее двигаться в глухих пробках.

Наконец, появился так называемый "зимний" режим: робот обучен стартовать со второй передачи, что будет полезно при начале движения на скользком покрытии, чтобы не допускать пробуксовок.

Робот на Lada Vesta предлагается как с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., так и с более мощным 1,8-литровым вариантом мощностью 122 л.с.. Самая доступная "Веста" с коробкой АМТ - исполнение Classic/Start за 634 900 рублей. 

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