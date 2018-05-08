В России стремительно дорожает бензин

Розничные цены на бензин самой популярной марки АИ-92 в период с 26 марта по 28 апреля выросли на 59 копеек - до 38,65 рубля за литр, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата. При этом за предыдущие три месяца цена снизилась на 2 копейки.

Рост цены "девяносто пятого" за апрель оказался сразу в двадцать раз выше, чем за три предыдущих месяца вместе взятых: в период с января по март этот бензин подорожал на три копейки за литр, а за апрель - сразу на шестьдесят копеек за литр. Средняя цена АИ-95 теперь составляет 41,65 рубля за литр.



Немногим меньше теперь стоит дизель: литр тяжелого топлива оценивается в 41,6 рубля, и опять в апреле рост оказался значительнее, чем за первые три месяца года. С января по март дизель подорожал на 26 копеек, за апрель - сразу на 63 копейки.



Как объеснил "Ведомостям" гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, нефтепродукты в последние месяцы выгоднее экспортировать, чем продавать в России. К причинам роста цен также относится сезонное увеличение спроса и традиционные сезонные ремонты на НПЗ. По его мнению, в ближайшее время топливо продолжит дорожать, причем темпы роста цен будут только расти.