Половина автомобилей из ТОП-10 российского рынка - это модели Lada

Согласно статистике АЕБ, самой популярной моделью апреля в России стал Kia Rio: в пользу "корейца" сделали выбор 8 523 покупателя. Остальной "подиум" оккупировали модели Lada: на второй строчке расположилась модель Vesta с результатом 7 786 проданных машин, а замыкает тройку лидеров Lada Granta: 7 447 проданных автомобилей.



На четвертом месте - Hyundai Solaris, который за месяц разошелся тиражом в 6 520 экземпляров, а следом за ним идет еще один Hyundai: кроссовер Creta оказался на пятой строчке с результатом 5 933 проданных автомобиля.

На шестом месте - седан Volkswagen Polo (4 882 автомобиля), а на седьмую строчку поднялся Lada Xray. Этот месяц закончился для "Иксрея" весьма успешно: в апреле 2018 года было реализовано 4 309 автомобилей, что на 39,6% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 года и самый высокий результат с момента вывода модели на рынок.



Восьмое место осталось за Lada Largus (4 116 проданных автомобилей), на девятом месте оказался Renault Duster (3 503 автомобиля), а замыкает десятку самых популярных моделей внедорожник Lada 4x4 (3 145 машин).



В целом же в апреле российский автомобильный рынок вырос на 17,6% по сравнению с апрелем прошлого года: за месяц продано 152 425 автомобилей. Суммарные продажи с января по апрель 2018 года составили 545 345 автомобилей.