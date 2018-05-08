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© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

8 мая 2018 15:50

Аналитика 15

Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле и суммарно за первые четыре месяца года. Российский авторынок продолжает радовать уверенным ростом - правда, на этот раз не обошлось без повышенного спроса из-за возможного скорого роста цен.

Согласно официальным данным АЕБ, в апреле российский автомобильный рынок вырос на 17,6% по сравнению с апрелем прошлого года: за месяц продано 152 425 автомобилей. Суммарные продажи с января по апрель 2018 года составили 545 345 автомобилей.

Автомобили Lada снова подорожали.

"Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам. Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе", - прокомментировал результаты продаж председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Самой популярной маркой российского рынка по-прежнему остается Lada: 30 712 проданных за месяц автомобилей и рост продаж на 17%. По итогам продаж за четыре месяца продажи выросли и вовсе на 25%, что соответствует подсчетам самого "АвтоВАЗа".

На втором месте - Kia с результатом 19 591 реализованный автомобиль (рост продаж - 22%), а замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом 15 863 проданных автомобиля, что на 16% больше по сравнению с результатами продаж прошлого года. В пятерку самых продаваемых марок попали также Renault (11 954 автомобиля, +3%) и Volkswagen (8 905 машин, +23%). В рейтинге продаж за первые четыре месяца все эти марки следуют в таком же порядке.

В числе десяти самых популярных марок месяца оказались также Toyota, Skoda, Nissan, ГАЗ и Ford. Полная статистика продаж на российском автомобильном рынке приведена в таблице ниже.

 

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