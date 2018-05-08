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© kremlin.ru

8 мая 2018 16:46

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Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

Информация о проекте "Кортеж" в целом и о президентском лимузине в частности пока что довольно обрывочна: что-то будет раскрыто позже, а что-то, разумеется, останется засекреченным. Сам лимузин уже показался общественности, а вот его салон до сих пор оставался тайной.

Интерьер президентского лимузина буквально на несколько мгновений попал в кадр в репортаже НТВ: журналисты телеканала готовят документальный фильм о проекте "Кортеж", и в рамках небольшого видеоанонса промелькнули кадры с интерьером президентского лимузина. "Засветилась" передняя панель с большим центральным дисплеем, цифровой приборкой, кнопкой запуска двигателя и изящными аналоговыми часами по центру. Полноценный фильм о проекте должен выйти 18 мая.

В отличие от минивэна "Арсенал", который по пути от статуса промышленного образца до товарной модели претерпел некоторые изменения в дизайне, передняя панель осталась такой же, как и на опубликованных два года назад патентных изображениях.

Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж".

Судя по представленным ранее эскизам, водитель сможет выбирать подсветку виртуальных колодцев "приборки", а между ними будет выводиться различная сервисная информация: подсказки навигации, показания бортового компьютера, телефония и так далее. Особо обращает на себя внимание надпись "Уровень заряда высоковольтной батареи", что лишний раз подтверждает тот факт, что президентский лимузин приводится в движение гибридной силовой установкой: 4,4-литровый V8 мощностью 600 л.с. работает в паре с электродвигателем.

Кроме того, рассекречен и интерьер представительского седана: кадры, на которых изображен салон, были показаны в репортаже "России 24". Судя по попавшим в кадр деталям, седан оснащен адаптивным круиз-контролем, сиденьями с массой электрорегулировок и мониторами для пассажиров заднего ряда.


Президентский лимузин был представлен в ходе инаугурации президента, состоявшейся 7 мая. Президент России Владимир Путин совершил первую публичную поездку на бронированном лимузине по территории Кремля. Все атрибуты "борта №1" у нового лимузина налицо: массивный удлиненный кузов, обилие хромированных деталей в оформлении передка и бронированная капсула салона.  

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