Проект "Кортеж": самые первые фото минивэна

Большой минивэн проекта "Кортеж" попал в кадр репортажа телеканала "Россия 24": корреспонденту Дмитрию Щугореву удалось взять интервью у и.о. Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.



Минивэн появляется в кадре не полностью и буквально на несколько мгновений, но это уже позволяет сделать кое-какие выводы и даже получить обрывочную информацию об этой модели.

Во-первых, товарная версия минивэна отличается от той, что была представлена на патентных изображениях промышленного образца НАМИ: по дороге в серию минивэн радикально сменил "лицо", и теперь передняя часть по дизайну идентична той, что использована на президентском лимузине и седане семейства "Кортеж".



Во-вторых, госномер минивэна позволяет получить некоторые технические данные. Если верить информации из базы "Автокода", под капотом минивэна стоит V-образная бензиновая "восьмерка" объемом 4,4 литра и мощностью 600 лошадиных сил.



Таким образом, как минимум на первом этапе минивэн получит тот же силовой агрегат, что и президентский лимузин. Бензиновый двигатель работает в составе гибридной силовой установки. Коробка передач - девятиступенчатый автомат КАТЕ российского производства. И президентский лимузин, и минивэн по базе "Автокода" проходят под категорией С, то есть их полная масса превышает 3,5 тонны. Примечательно, что минивэн пока что числится как автомобиль без марки, хотя уже известно, что все модели "Кортежа" будут выпускаться под брендом Aurus.

Напомним, все модели проекта "Кортеж" получили названия в честь башен Кремля. Так, президентский лимузин называется "Сенат", минивэн - "Арсенал", а будущий внедорожник назовут "Комендант".



Интересно, что цена на элитные автомобили "Кортежа" успела взлететь еще до того, как новинки поступили в продажу. Если раньше власти сравнивали "Аурусы" с топовыми "Мерседесами" и "БМВ" и ориентировали на стартовые 6-7 млн рублей, то сейчас Денис Мантуров отнес их к "самой премиальной категории" (Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach) и назвал минимальную цену в 10 млн рублей.