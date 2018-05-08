Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
173591
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
230550
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
336127
© Россия 24

8 мая 2018 12:40

Новинки 51

Проект "Кортеж": самые первые фото минивэна

Проект "Кортеж" - пожалуй, одна из главных тем последних дней, освещение которой вышло за пределы профильных автомобильных СМИ. Между тем, достоверной информации о "Кортеже" немного однако новейший минивэн "Арсенал" попал в кадр - и раскрыл кое-какие интересные подробности о себе.

Большой минивэн проекта "Кортеж" попал в кадр репортажа телеканала "Россия 24": корреспонденту Дмитрию Щугореву удалось взять интервью у и.о. Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Минивэн появляется в кадре не полностью и буквально на несколько мгновений, но это уже позволяет сделать кое-какие выводы и даже получить обрывочную информацию об этой модели.

Новый лимузин президента РФ: дебют состоялся!

Во-первых, товарная версия минивэна отличается от той, что была представлена на патентных изображениях промышленного образца НАМИ: по дороге в серию минивэн радикально сменил "лицо", и теперь передняя часть по дизайну идентична той, что использована на президентском лимузине и седане семейства "Кортеж".

Во-вторых, госномер минивэна позволяет получить некоторые технические данные. Если верить информации из базы "Автокода", под капотом минивэна стоит V-образная бензиновая "восьмерка" объемом 4,4 литра и мощностью 600 лошадиных сил.

Таким образом, как минимум на первом этапе минивэн получит тот же силовой агрегат, что и президентский лимузин. Бензиновый двигатель работает в составе гибридной силовой установки. Коробка передач - девятиступенчатый автомат КАТЕ российского производства. И президентский лимузин, и минивэн по базе "Автокода" проходят под категорией С, то есть их полная масса превышает 3,5 тонны. Примечательно, что минивэн пока что числится как автомобиль без марки, хотя уже известно, что все модели "Кортежа" будут выпускаться под брендом Aurus.

 

Напомним, все модели проекта "Кортеж" получили названия в честь башен Кремля. Так, президентский лимузин называется "Сенат", минивэн - "Арсенал", а будущий внедорожник назовут "Комендант".

Интересно, что цена на элитные автомобили "Кортежа" успела взлететь еще до того, как новинки поступили в продажу. Если раньше власти сравнивали "Аурусы" с топовыми "Мерседесами" и "БМВ" и ориентировали на стартовые 6-7 млн рублей, то сейчас Денис Мантуров отнес их к "самой премиальной категории" (Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach) и назвал минимальную цену в 10 млн рублей.

Новинки

Подтвердилось имя нового "народного" кроссовера Volkswagen

Новинки

Chery привезла в Россию спецверсию кроссовера Tiggo 3

Подтвердилось имя нового "народного" кроссовера Volkswagen В марте этого года, в ходе презентации нового поколения Volkswagen Touareg, немецкий концерн анонсировал скорую премьеру и еще одного кроссовера, который предстал в виде прототипа под названием Powerful Family SUV. Теперь известно и его серийное имя - впрочем, сюрпризом оно не стало.
У компании Kia появился электрический кроссовер В Южной Корее на международной выставке электротранспорта International Electric Vehicle Expo дебютировал кроссовер Kia Niro в электрической версии. Этот электрический "родственник" Hyundai Kona выйдет на рынок с двумя вариантами батарей - и в Корее на него уже собрано несколько тысяч предзаказов.
Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce Первый внедорожник в истории люксовой британской марки разрабатывался на протяжении последних трех лет и вот теперь, после череды тизеров, наконец, готов официально предстать перед публикой.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера