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© ТАСС

8 мая 2018 13:46

Дороги 6

Путин распорядился победить смертность на дорогах

После вступления в должность президента РФ Владимир Путин подписал традиционный "майский указ" - перечень распоряжений, которые определяют национальные цели развития страны. Одной из этих целей стала борьба со смертностью на дорогах: президент приказал радикально снизить количество смертельных ДТП.

К 2024 году смертность на российских дорогах должна быть снижена в 3,5 раза от показателей 2017 года, то есть на 100 000 человек населения должно приходиться не более 4 погибших в ДТП. А к 2030 году этот показатель должен устремиться к нулю. Такие задачи прописаны в "майских указах" Путина, пишет "Российская газета".

Путин назвал приоритетное топливо для автомобилей в России.

Кроме того, президент поставил задачу вдвое снизить число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  (речь идет об аварийно-опасных участках) к 2024 году. Среди мер, которые позволят добиться этих целей, Путин указал "усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки", внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автодорог, "в том числе на основе цифровых технологий", и применение "автоматизированных и роботизированных технологий" организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.

К тому же 2024 году должна улучшиться и дорожная сеть: доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 50 процентов, а вот количество магистралей, работающих "в режиме перегрузки", снизится на 10 процентов.

Помимо борьбы со смертностью на дорогах, в число приоритетных национальных задач входят также увеличение продолжительности жизни до 78 лет, а суммарного коэффициента рождаемости - до 1,7, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, доведение объема жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год, рост количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа.

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