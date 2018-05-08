Путин распорядился победить смертность на дорогах

К 2024 году смертность на российских дорогах должна быть снижена в 3,5 раза от показателей 2017 года, то есть на 100 000 человек населения должно приходиться не более 4 погибших в ДТП. А к 2030 году этот показатель должен устремиться к нулю. Такие задачи прописаны в "майских указах" Путина, пишет "Российская газета".

Кроме того, президент поставил задачу вдвое снизить число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (речь идет об аварийно-опасных участках) к 2024 году. Среди мер, которые позволят добиться этих целей, Путин указал "усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки", внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автодорог, "в том числе на основе цифровых технологий", и применение "автоматизированных и роботизированных технологий" организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.



К тому же 2024 году должна улучшиться и дорожная сеть: доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 50 процентов, а вот количество магистралей, работающих "в режиме перегрузки", снизится на 10 процентов.



Помимо борьбы со смертностью на дорогах, в число приоритетных национальных задач входят также увеличение продолжительности жизни до 78 лет, а суммарного коэффициента рождаемости - до 1,7, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, доведение объема жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год, рост количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа.