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© АвтоВАЗ

8 мая 2018 14:46

Автопром 96

Продажи "АвтоВАЗа" увеличились более чем на четверть

Накануне выхода официальной статистики Ассоциации европейского бизнеса по результатам продаж на российском авторынке автопроизводители делятся собственными подсчетами объемов продаж. И отечественному "АвтоВАЗу" есть, чем похвалиться: по результатам продаж за 4 месяца года рост превысил 25%.

За первые 4 месяца 2018 года в России было реализовано 109 826 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 25,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В апреле 2018 года продано 30 712 Lada, что на 16,6% больше, чем в апреле 2017 года - такие данные приводит пресс-служба марки.

"АвтоВАЗ" стал прибыльным впервые с 2018 года.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталась Lada Vesta: своих владельцев нашли 7 786 автомобилей, что на 25,5% превышает результат апреля 2017 года. А модель Lada Xray установила новый личный рекорд по продажам: в апреле 2018 года было реализовано 4 309 автомобилей что на 39,6% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 года и самый высокий результат с момента вывода модели на рынок. 

Значительно укрепил свои позиции Lada Largus: в апреле 2018 года продано 4 116 пассажирских универсалов (+66,6% к апрелю 2017) и 721 фургон Largus (+17% к апрелю 2017 года). Официальная рыночная статистика АЕБ по всем моделям российского авторынка будет опубликована чуть позже.

Напомним, с первого мая продукция "АвтоВАЗа" подорожала: модели Granta, Kalina, Priora и внедорожник 4х4 выросли в цене на 10 000 рублей. Пассажирская и грузовая версии Largus тоже стали дороже на 10 тысяч рублей, Largus Cross – на 15 000 рублей. Седаны Vesta, метановая Vesta CNG, универсалы Vesta SW и хэтчбек Xray прибавили в цене 15 000 рублей, в то время как Vesta SW Cross и вовсе подорожала на 25 000 рублей.

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