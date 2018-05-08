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© Autocar

8 мая 2018 11:33

Новинки 1838

Подтвердилось имя нового "народного" кроссовера Volkswagen

В марте этого года, в ходе презентации нового поколения Volkswagen Touareg, немецкий концерн анонсировал скорую премьеру и еще одного кроссовера, который предстал в виде прототипа под названием Powerful Family SUV. Теперь известно и его серийное имя - впрочем, сюрпризом оно не стало.

Новейший кроссовер от Volkswagen даже в самой компании называют Volks-SUV, то есть "кроссовер для народа". Это будет семейный массовый паркетник по относительно доступной цене, и называться он будет, как и предполагалось, Tharu. Корму машины с соответствующим шильдиком удалось сфотографировать китайским автожурналистам - снимок опубликован на сайте Autohome.

Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen.

Volkswagen Tharu предназначен для рынков Китая, Северной и Южной Америки, стран СНГ и России. У нас его будут собирать на заводе концерна в Калуге - в производство Tharu должен пойти в 2020 году. В его основе лежит модульная платформа MQB, а в иерархии марки он займет место на ступеньку ниже модели Tiguan, то есть по габаритам новинка будет примерно схожа с моделями Volkswagen T-Roc и Skoda Karoq.

Кроссоверу прочат бензиновые турбомоторы на 1,2 и 1,4 литра мощностью 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Двигатели будут работать с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом.

Планы по выпуску новинки у Volkswagen довольно амбициозны: компания планирует выпускать по 400 000 таких машин по всему миру ежегодно. В Китае производство и продажи стартуют уже в этом году, на заводе корпорации SAIC-Volkswagen.

 

 

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