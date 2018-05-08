Беспилотные автомобили доехали до Крымского моста

Беспилотные автомобили российской разработки проехали по автодорожному подходу к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В заезде участвовали пять автомобилей: два грузовика "КамАЗ", технологическая платформа для отработки функционала автономного движения совместной разработки "КамАЗ – НАМИ", легковые автомобили НПО "СтарЛайн" и университета "МАДИ", АО "РИРВ", АО КБ "Панорама" на шасси Skoda Superb и Ford Focus. За рулем автомобилей никого не было, - разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях, сообщается на официальном сайте Минтранса.



После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

Сообщается, что все беспилотники показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы "машинного зрения", обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см.



Этот беспилотный заезд ознаменовал завершение первого этапа проекта "Караван", в рамках которого в России создается федеральная автодорожная инфраструктура для электрического и беспилотного транспорта.