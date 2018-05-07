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© kremlin.ru

7 мая 2018 19:27

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Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

Новый президентский лимузин марки Aurus наделал много шуму в российском онлайн-пространстве. Вместе с тем Минпромторг решил раскрыть некоторые подробности о всем семействе "Кортежа". Например, уже известно, что автомобили названы в честь башен Московского Кремля.

Все автомобили проекта "Кортеж", включая и бронированный президентский лимузин, объединены под брендом Aurus (сочетание слов aurum (золото) и Russia (Россия). Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, новые модели получили названия Кремлевских башен. Лимузин и представительский седан называются "Сенат", минивэн получит имя "Арсенал", а внедорожник - "Комендант".

Первый публичный дебют лимузина уже состоялся в рамках церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, а другие модели проекта "Кортеж" покажут на Московском автосалоне в августе 2018 года (люксовый внедорожник обещают представить лишь к концу 2019-го). Прием предзаказов на седан и лимузин начнется уже в сентябре, а открытые продажи "живых" машин через дилерскую сеть стартуют в I квартале 2019 года. 

Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся!

Интересно, что цена на элитные автомобили "Кортежа" успела взлететь еще до того, как новинки поступили в продажу. Если раньше власти сравнивали "Аурусы" с топовыми "Мерседесами" и "БМВ" и ориентировали на стартовые 6-7 млн рублей, то сейчас Денис Мантуров отнес их к "самой премиальной категории" (Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach) и назвал минимальную цену в 10 млн рублей. Неслабо!

Что касается технической части, то президентский лимузин Aurus "Сенат" оснащен общей для "Кортежей" гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., созданной в кооперации с Porsche Engineering. Она включает в себя бензиновый V8 объемом 4,4 л, электродвигатель и высоковольтную батарею, работающие в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства. Лимузин получил полноприводную трансмиссию с муфтой подключения передней оси. О так называемом "Царь-моторе" V12 мощностью 850 л.с. разработки НАМИ речь, скорее всего, уже не идет.

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