Названы рублевые цены на роскошное купе марки Bentley

На самом деле, закрытая презентация нового Bentley Continental GT состоялась в Москве еще 29 августа 2017 года, и уже тогда клиенты начали в ажиотажном порядке размещать предзаказы. Как выяснилось, живые экземпляры роскошных двухдверок появятся у нас аж спустя год - в августе 2018 года. Наконец, стали известны и точные цены: стартовая стоимость нового GT составляет 14 290 000 рублей, хотя многочисленные (и очень дорогие) опции способны радикально увеличить даже эту цифру.

К тому же на старте продаж новый Bentley Continental GT будет доступен в лимитированной особой версии First Edition, которая обойдется в 16 490 рублей и будет отличаться от стандартных машин особой отделкой и оснащением.



В основе Continental GT лежит модульная платформа MSB, с двойными рычагами спереди и многорычажкой - сзади (такая же - у новой Panamera). Здесь есть отдельная энергосистема на 48 вольт, питающая активные стабилизаторы, и адаптивная пневмоподвеска. Под капотом - 6-литровый W12 с двумя с турбинами. Его мощность составляет 635 л.с., а крутящий момент - до 897 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До сотни большое купе разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 333 километров в час.

Салон претерпел довольно серьезные изменения: по центру прописался поворотный сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. В распоряжении водителя - полностью цифровая приборная панель. По традиции, интерьер щеголяет отделкой высочайшего качества, с использованием алюминия, дерева и лучших сортов кожи.