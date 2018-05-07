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© Bentley

7 мая 2018 17:08

Новинки 128

Названы рублевые цены на роскошное купе марки Bentley

Новое поколение ультралюксового купе Continental GT представили еще год назад, однако до России автомобиль доберется лишь грядущим летом. Рублевый ценник, как обычно, оказался весьма впечатляющим.

На самом деле, закрытая презентация нового Bentley Continental GT состоялась в Москве еще 29 августа 2017 года, и уже тогда клиенты начали в ажиотажном порядке размещать предзаказы. Как выяснилось, живые экземпляры роскошных двухдверок появятся у нас аж спустя год - в августе 2018 года. Наконец, стали известны и точные цены: стартовая стоимость нового GT составляет 14 290 000 рублей, хотя многочисленные (и очень дорогие) опции способны радикально увеличить даже эту цифру.

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К тому же на старте продаж новый Bentley Continental GT будет доступен в лимитированной особой версии First Edition, которая обойдется в 16 490 рублей и будет отличаться от стандартных машин особой отделкой и оснащением.

В основе Continental GT лежит модульная платформа MSB, с двойными рычагами спереди и многорычажкой - сзади (такая же - у новой Panamera). Здесь есть отдельная энергосистема на 48 вольт, питающая активные стабилизаторы, и адаптивная пневмоподвеска. Под капотом - 6-литровый W12 с двумя с турбинами. Его мощность составляет 635 л.с., а крутящий момент - до 897 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До сотни большое купе разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 333 километров в час.

 

Салон претерпел довольно серьезные изменения: по центру прописался поворотный сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. В распоряжении водителя - полностью цифровая приборная панель. По традиции, интерьер щеголяет отделкой высочайшего качества, с использованием алюминия, дерева и лучших сортов кожи.

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