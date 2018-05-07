Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся!

В Кремлёвском дворце прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Торжественный проезд по территории Кремля глава государства совершил на новейшем лимузине проекта "Кортеж", внешность которого до сих пор хранилась в тайне. Автомобиль отечественного производства используется в этой роли впервые со времен СССР.

На официальных снимках хорошо различимо и официальное название модели - автомобиль получил "коммерческое" имя Aurus.

Все атрибуты "борта №1" у нового лимузина налицо: массивный удлиненный кузов, обилие хромированных деталей в оформлении передка и бронированная капсула салона.

Технические характеристики президентского "Ауруса" должны быть раскрыты позже. По неофициальным данным, лимузин приводится в движение мощнейшим мотором V12 с отдачей 850 л.с.. Этот агрегат оснащен сразу 4 турбинами и выдает гигантский крутящий момент около 1320 Нм.



Отметим, что помимо президентского лимузина в рамках проекта "Кортеж" разрабатываются седан, минивэн и внедорожник. Автомобили построены на "Единой модульной платформе" и адресованы политической элите и состоятельным россиянам, которые тоже смогут приобрести эти новинки для личного пользования. Автомобили проекта "Кортеж" планируется представить широкой публике на Московском международном автосалоне в августе 2018 года.



Ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей и будут конкурировать с Mercedes-Benz S-Класса и BMW 7 серии.