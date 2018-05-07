Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
264657
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
335954
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
272964
© kremlin.ru

7 мая 2018 13:42

Новинки 1622

Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся!

Президент России Владимир Путин совершил первую публичную поездку на новом бронированном лимузине проекта "Кортеж". Дебют роскошного автомобиля российского производства все-таки состоялся в рамках церемонии инаугурации. Новый лимузин получил название Aurus.

В Кремлёвском дворце прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Торжественный проезд по территории Кремля глава государства совершил на новейшем лимузине проекта "Кортеж", внешность которого до сих пор хранилась в тайне. Автомобиль отечественного производства используется в этой роли впервые со времен СССР.

Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж"

На официальных снимках хорошо различимо и официальное название модели - автомобиль получил "коммерческое" имя Aurus.

Все атрибуты "борта №1" у нового лимузина налицо: массивный удлиненный кузов, обилие хромированных деталей в оформлении передка и бронированная капсула салона.

Технические характеристики президентского "Ауруса" должны быть раскрыты позже. По неофициальным данным, лимузин приводится в движение мощнейшим мотором V12 с отдачей 850 л.с.. Этот агрегат оснащен сразу 4 турбинами и выдает гигантский крутящий момент около 1320 Нм.

Отметим, что помимо президентского лимузина в рамках проекта "Кортеж" разрабатываются седан, минивэн и внедорожник. Автомобили построены на "Единой модульной платформе" и адресованы политической элите и состоятельным россиянам, которые тоже смогут приобрести эти новинки для личного пользования. Автомобили проекта "Кортеж" планируется представить широкой публике на Московском международном автосалоне в августе 2018 года.

Ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей и будут конкурировать с Mercedes-Benz S-Класса и BMW 7 серии.

Фотогалерея 2 фото

Дороги

Полосы на автодорогах будут сужать по всей России

Новинки

Обновленный Mercedes-Benz C-Класса: российские цены

Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce Первый внедорожник в истории люксовой британской марки разрабатывался на протяжении последних трех лет и вот теперь, после череды тизеров, наконец, готов официально предстать перед публикой.
Ford предложил "умные" окна для незрячих пассажиров Прототип "умного" автомобильного окна позволяет слепым и слабовидящим людям "увидеть" окружающие пейзажи с помощью тактильных ощущений.
У компании Kia появился электрический кроссовер В Южной Корее на международной выставке электротранспорта International Electric Vehicle Expo дебютировал кроссовер Kia Niro в электрической версии. Этот электрический "родственник" Hyundai Kona выйдет на рынок с двумя вариантами батарей - и в Корее на него уже собрано несколько тысяч предзаказов.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера