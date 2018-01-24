Обновленный Mercedes-Benz C-Класса: российские цены

Компания Mercedes-Benz раскрыла российские цены и списки оснащения обновленного С-Класса, который отныне доступен у нас лишь в двух типах кузова - седан и купе, причем исключительно с бензиновыми двигателями (раньше были еще и дизель и гибрид). Адаптированная для России комплектация "Особая серия" отныне существует только у топовой модели AMG C 43 4Matic. Базовый седан С 180 в комплектации Premium с турбомотором 1,6 л (150 л.с.) и автоматом 9G-Tronic теперь стоит от 2 319 999 рублей.

В список стандартного оснащения C-Класса входят светодиодная оптика, климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ и запуск двигателя, парковочные датчики, камера заднего вида, подогрев передних сидений и многое другое. Интересно, что при этом начальная "цэшка" будет на 16-дюймовых стальных "штамповках" с колпаками.

Версия Sport со стандартным AMG-оперением, 18-дюймовыми колесами и комбинированной отделкой салона (искусственная кожа/ткань) стоит от 2 560 000 рублей.



Следующая по рангу модификация Mercedes-Benz С 200 вместо 2-литрового мотора получила новый турбодвигатель 1,5 л мощностью те же 184 л.с., что и прежде. Новый агрегат сочетается с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Matic. Стоимость такой машины в исполнении Premium - от 2 520 000 рублей, а С 200 Sport - от 2 880 000 рублей.

За те же 2 880 000 рублей предлагается и более мощная версия С 300 Sport c 2-литровой турбочетверкой на 258 л.с., однако этот вариант - только заднеприводный. Возглавляет линейку С-Класса в России исполнение Mercedes-AMG C 43 4Matic (3,0 л, V6-турбо, 390 л.с.) по цене от 3 990 000 рублей - но только до появления топовой версии С 63.



Техническая начинка и оснащение двухдверных С-Классов в кузове купе практически совпадают с таковыми у седана, разве что отсутствует заднеприводная версия С 300. Диапазон цен на купе составляет от 2 640 000 до 4 260 000 рублей. Живые автомобили у российских дилеров Mercedes-Benz появятся в июле 2018 года.