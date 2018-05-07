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© m-road.ru

7 мая 2018 13:10

Дороги 64

Полосы на автодорогах будут сужать по всей России

В стране могут принять новые стандарты дорожной разметки, которые позволят сузить полосы для движения автомобилей. По мнению инициаторов идеи, оптимизация ширины полос увеличит пропускную способность дорог и снизит аварийность.

В России разработан проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) "Дорожная разметка", разрешающий сужать ширину полос на дорогах до 3-3,25 м в населенных пунктах и до 3,25-3,5 м на загородных трассах и скоростных магистралях. А разметку, обозначающую повороты, можно будет делать втрое жирнее. 

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Как сообщил "Известиям" глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, новый стандарт планируется утвердить до конца 2018 года. Предварительный национальный стандарт позволит региональным властям проверить новшества на практике до официального принятия нового ГОСТа.

Авторы нового ПНСТ считают, что уменьшение ширины полос позволит увеличить пропускную способность автодорог и при этом снизить аварийность (узкие полосы дают эффект успокоения трафика). Вдобавок зауженные полосы не позволят автомобилистам обгонять друг друга в рамках одной полосы, создавая аварийные ситуации. Г-н Шумский приводит в пример страны Скандинавии, где полосы имеют ширину, аналогичную предварительному нацстандарту в России. Отметим, что сегодняшние ГОСТы предусматривают полосы шириной преимущественно 3,75 м.

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Отметим, что эксперимент с одновременным сужением полос и увеличением их количества успешно проводился в Москве. Новую разметку нанесли примерно на 100 проблемных участков дорог - и небольших улицах, и на скоростных проспектах, и на вылетных магистралях. В итоге пропускная способность этих участков действительно выросла - по данным властей, в некоторых местах аж до 50%.

Отдельные эксперты относятся к сужению полос скептически. Негативными эффектами считают более сложное маневрирование для грузовиков и автобусов и потенциальное увеличение количества случаев столкновения автомобилей в "стесненных" условиях. 

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