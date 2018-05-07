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© ABC15 Arizona

7 мая 2018 12:03

Дороги 1121

В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

Многие все еще относятся к беспилотникам настороженно, поэтому инциденты с их участием привлекают к себе повышенное внимание. Правда, в случае с аварией в Аризоне винить искусственный интеллект бессмысленно: ДТП в очередной раз спровоцировала именно человеческая ошибка.

В минувшую пятницу, 4 мая, один из беспилотных минивэнов компании Waymo с электронными "мозгами" от Google столкнулся с легковушкой марки Honda в американском городе Чандлер, штат Аризона. Местная полиция утверждает, что в момент ДТП беспилотный Chrysler Pacifica находился в автономном режиме с оператором за рулем. В результате аварии последний получил незначительные травмы.

Согласно предварительным данным правоохранителей, беспилотный автомобиль Waymo в аварии не виновен. Столкновение спровоцировал некий третий автомобиль, проехавший на красный свет и вынудивший водителя "Хонды" совершить резкий маневр, который в итоге и привел к аварии.



Напомним, что именно в Аризоне беспилотный автомобиль впервые насмерть сбил пешехода. Несчастный случай произошел в городе Темпе в марте 2018 года. 49-летняя Элейн Херцберг внезапно вышла на проезжую часть за пределами пешеходного перехода в темное время суток, ведя рядом с собой велосипед. При этом ни автоматика беспилотного Volvo XC90 от Uber, ни водитель-оператор, находившийся за рулем для подстраховки, ее не заметили, поскольку она выскочила на дорогу в неосвещенном месте.

В результате удара женщина скончалась. Компания Uber незамедлительно приостановила все испытания беспилотников, проводившиеся в Сан-Франциско, Фениксе, Торонто и Питтсбурге.

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