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© motor1.com
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Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

Компания Opel занимается разработкой нового поколения некогда популярного в России кроссовера Opel Mokka. Изначально предполагалось, что новый "Мокка" будет построен на платформе General Motors, но что-то пошло не так.

Компактный паркетник Opel Mokka появился в 2012 году и даже успел завоевать популярность среди российских покупателей, но вышедший в 2016-м рестайлинговый Mokka X мы уже не увидели. Между тем, компания Opel уже проектирует машину следующего поколения. Как сообщил в интервью изданию Carbuyer глава марки Vauxhall (под этим именем "Опели" продают в Великобритании) Майкл Лосчеллер, абсолютно новый Mokka X дебютирует на рынке в 2020 году.

Opel Mokka может вернуться в Россию под новым именем!

Первоначально в основу нового кроссовера должна была лечь имеющаяся платформа GM, но все работы в этом направлении были прекращены: ее посчитали слишком тяжелой, "неэкономичной" и не предполагающей электрификации этой модели. В итогу "Мокку" решили перевести на одну из разновидностей французской "тележки" EMP2 от владеющего "Опелем" французского концерна PSA. Эта платформа уже используется в целой россыпи родственных моделей - от Peugeot 3008 до Opel Crossland X и так далее.

На фото - всего лишь рендеры нового Mokka X от издания Motor1.

Ожидается, что с переездом на EMP (она же ляжет в основу новых "Corsa" и Peugeot 208) колесная база "Мокки" растянется на 30 мм, а это обеспечит дополнительное пространство в салоне автомобиля. Правда, если нынешняя архитектура General Motors предполагает наличие полного привода, то французская платформа априори переднеприводная. Реализует ли Opel схему с электромотором для задней оси, чтобы обеспечить 4WD хотя бы таким образом, пока неизвестно. Почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что новый Mokka X будет гибридным.

Напомним, что марка Opel (а вместе с ней и Chevrolet) покинула российский рынок в разгар кризиса из экономический соображений. О планах по возвращению этой компании в Россию ничего не говорится даже после продажи "Опеля" концерну PSA. Соответственно, и ждать появления нового Mokka X на нашем рынке пока тоже не стоит.

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