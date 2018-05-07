В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники

Российский покупатель не сопротивляется общемировому тренду и все чаще своим кошельком голосует за кроссоверы вместо привычных легковушек - доля сегмента SUV в общем объеме продаж на сегодня превышает 42%. Аналитики "Автостата" составили топ-10 наиболее популярных моделей в этом классе (157 229 машин с января по март). Самой продаваемой моделью SUV по итогам I квартала 2018 стала Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом 5 764 автомобиля (+39% к прошлогоднему показателю).

Вторым по популярности кроссовером в России остается "народный" Renault Duster с показателем 10 270 автомобилей (+19,4%). Третье место занимает еще один вседорожник марки "Рено" - модель Kaptur, нашедшая 7 659 покупателей с января по март (+27,5%).



Отличную динамику продаж в I квартале показывает находящийся на четвертом месте Kia Sportage с результатом 7 590 машин и ростом +47,5% (хотя в отдельно взятом марте "Спортэдж" продавался уже не так уверенно и был лишь 9-м). Взрывной рост отмечается и с продажами Volkswagen Tiguan, который занял пятое место по итогам трех месяцев (7 308 шт.; +44,8%), хотя в том же марте "Тигуан" был уже четвертым - то есть, лидером среди дорогих моделей.



На шестом месте расположилась доступная Lada 4x4 (7 075 шт.; +16,5%), а на седьмом и восьмом - Chevrolet Niva и Toyota RAV4 с одинаковым результатом 6 646 автомобилей. Причем, "Тойота" помалу начинает терять покупателей: по итогам квартала падение составило -6,7%, а в отдельно взятом марте - аж 19,8%. На этом фоне подчеркнуто успешными выглядят продажи Mitsubishi Outlander, который недавно обзавелся дешевыми комплектациями и закончил квартал с результатом 5 527 машин и ростом +43,9%.



И в январе-марте "Аутлендер" остался лишь на девятом месте, мартовская динамика (6-е место, +77,4%) говорит о скором улучшении квартальных показателей. Замыкает топ-10 самых популярных кроссоверов и вседорожников модель Nissan X-Trail (5 255 шт.; -6,3%).