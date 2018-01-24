Посчитали-прослезились: карбоновый кожух двигателя Audi RS 5

Фраза "Audi с мотором от Porsche" звучит выигрышно, хотя в действительности все наоборот. Ведь именно в Ингольштадте курировали проект создания новейшего 2,9-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом семейства EA 839, который по корпоративной договоренности первой получил суперлифтбек Porsche Panamera S. При этом новый Audi RS 5 Coupe оказался даже мощнее и быстрее самой "Панамеры".



От стандартных купе Audi A5 заряженную версию RS легко отличить по обилию карбона на аэродинамическом оперении. Из углеродного волокна здесь выполнены вставки в передний бампер, спойлер на крышке багажника и задний диффузор. И хотя за подобный стайлинг придется доплачивать отдельно, есть ощущение, что большинство проданных RS 5 будут именно такими.

Минимальная цена 5,54 млн руб Максимальная цена 7,64 млн руб

С поднятым капотом "эрэску" тоже ни с чем не спутаешь - массивный двигатель 2,9 TFSI с двумя турбинами в развале блока цилиндров прикрыт декоративным кожухом, выполненным из пластика и карбона и обшитым изнутри звукоизоляционным материалом. Выглядит эта облицовка, надо сказать, так дерзко, словно прячет под собой мотор гоночного прототипа. Вау-эффект гарантирован!





Вот что пишет о своем спорткупе сам производитель:

Элегантная внешность нового Audi RS 5 Coupé идеально гармонирует с традиционной динамикой серии RS. Двигатель 2.9 TFSI V6 с двумя турбонагнетателями, развивающий мощность 450 л. с. и выдающий 600 Н·м крутящего момента, гарантирует спортивные характеристики и отличную тягу. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и развивает скорость до 250 км/ч. В случае необходимости максимальную скорость можно увеличить до 280 км/ч. Из маркетинговых материалов компании Audi.

И хотя в случае с кожухом двигателя вполне можно было обойтись более дешевой имитацией карбона, в Audi решили использовать настоящий углепластик. Примерно представляя себе стоимость мелкосерийной детали, поневоле обращаешься с ней с особой осторожностью. Главное, предупреждать об этом любопытствующих приятелей, механиков, автомойщиков и умельцев из разного рода тюнинг-ателье, которые захотят приложить руки к красоте и небрежно бросить кожух в сторонку.

Процесс производства карбона по-прежнему ориентирован на маленькие тиражи, так что и конечная деталь почти всегда имеет космический ценник. А тот факт, что это утверждение в полной мере относится и к декоративной накладке для "эрэски", нам подтвердили официальные дилеры Audi в Москве. Сложно поверить, однако новый карбоновый кожух двигателя для Audi RS 5 Coupe 2018 года выпуска обойдется владельцу аж в 137 985 рублей! И подождать деталь из Германии придется около месяца. Немного утешает, что никакие сервисные работы покупка новой облицовки за собой не влечет - крышка элементарно защелкивается на четыре фиксатора (ваш Капитан Очевидность).

Запчасти 137 985 рублей Работы по установке 0 рублей Итого 137 985 рублей

Не правда ли, довольно странно, что одна из самых дорогих деталей в подкапотном пространстве Audi RS 5 - это банальный декоративный кожух, который не несет функциональной нагрузки?

Но такова нынче плата за стиль, а уж покупатели спорткупе начальной стоимостью от 5,54 млн рублей в погоне за имиджем и визуальной эстетикой за ценой не постоят. Да и мы, честно говоря, отговаривать не станем.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)