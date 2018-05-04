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© Mercedes-Benz

4 мая 2018 19:00

Автопром 7

Mercedes начал выпускать запчасти для модели полувековой давности

Подразделение Mercedes-Benz Classic запустило производство кузовных запчастей для легендарной модели Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Запчасти для этого редкого автомобиля - в большом дефиците, и в Mercedes решили помочь коллекционерам. Разумеется, не бесплатно. Отнюдь не бесплатно.

Изящная модель Mercedes-Benz 300 SL Gullwing с легендарными дверьми типа "крыло чайки" в кузовах купе и родстер выпускалось в конце пятидесятых - начале шестидесятых, и за это время было выпущено всего 1 400 автомобилей в кузове купе, родстеров - чуть больше, около 1 900 штук.

На торги выставлена Ferrari, почти полвека простоявшая в гараже. 

Со временем эта модель стала крайне высоко цениться в кругах автомобильных коллекционеров, а вот ее реставрация с каждым годом становилась все более сложной затеей: запчасти были и остаются в большом дефиците.

Учитывая историческую ценность модели, в Mercedes-Benz Classic решили поддержать реставраторов и запустили в производство партию запасных кузовных панелей для 300 SL по весьма внушительной цене (что, впрочем, ожидаемо). Так, компания предлагает передние крылья по цене 11 900 евро за штуку или задние крылья по 14 875 евро за штуку, а за пол багажника придется выложить 8 925 евро.

Для создания "старых новых" запчастей оригинальные кузовные детали были отсканированы, после чего были созданы штаповки. Отштампованные детали доводятся до ума вручную, при помощи деревянных молотков.

В дальнейшем ассортимент исторических запасных частей планируется расширять. Кроме того, ранее Mercedes-Benz Classic уже наладило выпуск исторически достоверных деталей обивки салона - для этого используется шерстяная ткань, которая изготавливается той же компанией, что делала ее и шестьдесят лет назад.

 

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