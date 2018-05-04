В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

Суперкар Brabham BT62 едва ли получится увидеть на дорогах общего пользования - потому что он создан исключительно для закрытых гоночных трасс. А, может, не получится увидеть и вовсе - потому что будет выпущено всего 70 таких машин.



"Сердце" суперкара - 5,4-литровый атмосферный V8 мощностью 710 лошадиных сил, который работает в паре с секвентальной коробкой передач Holinger. Удельная мощность BT62 составляет 730 лошадиных сил на тонну - это столько же, сколько, например, у Koenigsegg Agera S.

Все благодаря малой массе BT62 - всего 972 килограмма. Этого достигли при помощи активного использования карбона: монокок из углеволокна облачен в доспехи кузовных панелей из этого же материала, из карбона сделаны и гоночные кресла. Благодаря развитой и очень сложной аэродинамике, Brabham BT62 способен развивать до 1 200 кг прижимной силы - это больше, чем у McLaren Senna GTR.



Также в активе BT62 - карбон-керамические тормозные диски и система лонч контроля. Привод, разумеется, задний: по словам создателей, для пилотов это будет одновременно испытанием и наградой.



Стоимость суперкара составит нешуточный миллион фунтов стерлингов (более 85 миллионов рублей) без учета налогов и опций. Первые 35 машин будут раскрашены в цвета, напоминающие гоночные ливреи болидов Brabham, одерживавших победы в гонках. В перспективе Brabham Automotive планирует выпустить и дорожную версию суперкара, а также вынашивает амбициозные планы по участию в чемпионате по гонкам на выносливость.

