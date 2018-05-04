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© Brabham Automotive

4 мая 2018 16:50

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В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

Гоночная команда Brabham в свое время гремела в мире Королевских гонок, увековечив свое имя в истории благодаря двум Кубкам конструкторов и ряду смелых инженерных решений. Годы спустя сын основателя команды Brabham Джека Брэбема, Дэвид, возродил культовое имя, назвав им новый сверхмощный суперкар.

Суперкар Brabham BT62 едва ли получится увидеть на дорогах общего пользования - потому что он создан исключительно для закрытых гоночных трасс. А, может, не получится увидеть и вовсе - потому что будет выпущено всего 70 таких машин.

"Сердце" суперкара - 5,4-литровый атмосферный V8 мощностью 710 лошадиных сил, который работает в паре с секвентальной коробкой передач Holinger. Удельная мощность BT62 составляет 730 лошадиных сил на тонну - это столько же, сколько, например, у Koenigsegg Agera S.

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Все благодаря малой массе BT62 - всего 972 килограмма. Этого достигли при помощи активного использования карбона: монокок из углеволокна облачен в доспехи кузовных панелей из этого же материала, из карбона сделаны и гоночные кресла. Благодаря развитой и очень сложной аэродинамике, Brabham BT62 способен развивать до 1 200 кг прижимной силы - это больше, чем у McLaren Senna GTR.

Также в активе BT62 - карбон-керамические тормозные диски и система лонч контроля. Привод, разумеется, задний: по словам создателей, для пилотов это будет одновременно испытанием и наградой.

Стоимость суперкара составит нешуточный миллион фунтов стерлингов (более 85 миллионов рублей) без учета налогов и опций. Первые 35 машин будут раскрашены в цвета, напоминающие гоночные ливреи болидов Brabham, одерживавших победы в гонках. В перспективе Brabham Automotive планирует выпустить и дорожную версию суперкара, а также вынашивает амбициозные планы по участию в чемпионате по гонкам на выносливость.
 

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