В России изменились правила прохождения техосмотра

Согласно поправкам, теперь даже при обнаружении неисправностей оператор станции техосмотра будет обязан выдавать владельцу автомобиля диагностическую карту - информация о несоответствии автомобиля установленным требованиям будет вноситься прямо в карту.



Кроме того, поправки дают региональным органам власти право самостоятельно контролировать соблюдение установленного в соответствии с Федеральным законом размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Сама процедура прохождения техосмотра была ужесточена 22 февраля 2018 года - появился ряд новых правил и требований. Теперь не техосмотре могут "завернуть", если рассеиватели внешних световых приборов на автомобиле повреждены или загрязнены, или присутствуют окрашенные оптические элементы, а также если на них нанесены различные пленки (в том числе бесцветные). По сути, новый порядок ставит вне закона различный тюнинг штатной оптики - и даже нанесение защитной "бронепленки".



Техосмотр не будет пройден и в том случае, если в рулевом механизме будут обнаружены дефекты, следы повреждений или деформации. Не допускаются неисправности усилителя руля, а также подтекание рабочей жидкости в гидросистеме.



Еще один важный пункт касается зимних шин. Отныне, если автомобиль обут в шипованную резину, то такой тип покрышек должен обязательно использоваться на всех осях и всех колесах.



Отдельное внимание в постановлении правительства РФ уделяется работе штатных стеклоочистителей и стеклоомывателей, которые должны быть полностью исправны и соответствовать заводской конструкции. И уж тем более техосмотр не выдадут при элементарном отсутствии "дворников", а также в случае отсутствия форсунок омывателей фар, если таковые были предусмотрены комплектацией автомобиля и заводом-изготовителем.



Вдобавок все транспортные средства при прохождении ТО теперь в обязательном порядке должны быть укомплектованы не только огнетушителем и знаком аварийной остановки, но и медицинской аптечкой. Раньше необходимость иметь аптечку регламентировали только ПДД, а во время техосмотра она была необязательной.



В конце концов, законом запрещается внесение любых изменений в заводскую конструкцию автомобиля, которые не были одобрены надзорными органами и зарегистрированы в установленном порядке.