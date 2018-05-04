Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
161020
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
255511
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
272663
© ИТАР-ТАСС

4 мая 2018 14:21

Дороги 101

В России изменились правила прохождения техосмотра

С 4 мая в России вступают в силу поправки к закону "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Теперь диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности.

Согласно поправкам, теперь даже при обнаружении неисправностей оператор станции техосмотра будет обязан выдавать владельцу автомобиля диагностическую карту - информация о несоответствии автомобиля установленным требованиям будет вноситься прямо в карту.

Кроме того, поправки дают региональным органам власти право самостоятельно контролировать соблюдение установленного в соответствии с Федеральным законом размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Суд разрешил гаишникам тормозить машины вне постов ДПС. 

Сама процедура прохождения техосмотра была ужесточена 22 февраля 2018 года - появился ряд новых правил и требований. Теперь не техосмотре могут "завернуть", если рассеиватели внешних световых приборов на автомобиле повреждены или загрязнены, или присутствуют окрашенные оптические элементы, а также если на них нанесены различные пленки (в том числе бесцветные). По сути, новый порядок ставит вне закона различный тюнинг штатной оптики - и даже нанесение защитной "бронепленки".

Техосмотр не будет пройден и в том случае, если в рулевом механизме будут обнаружены дефекты, следы повреждений или деформации. Не допускаются неисправности усилителя руля, а также подтекание рабочей жидкости в гидросистеме.

Еще один важный пункт касается зимних шин. Отныне, если автомобиль обут в шипованную резину, то такой тип покрышек должен обязательно использоваться на всех осях и всех колесах.

Отдельное внимание в постановлении правительства РФ уделяется работе штатных стеклоочистителей и стеклоомывателей, которые должны быть полностью исправны и соответствовать заводской конструкции. И уж тем более техосмотр не выдадут при элементарном отсутствии "дворников", а также в случае отсутствия форсунок омывателей фар, если таковые были предусмотрены комплектацией автомобиля и заводом-изготовителем.

Вдобавок все транспортные средства при прохождении ТО теперь в обязательном порядке должны быть укомплектованы не только огнетушителем и знаком аварийной остановки, но и медицинской аптечкой. Раньше необходимость иметь аптечку регламентировали только ПДД, а во время техосмотра она была необязательной. 

В конце концов, законом запрещается внесение любых изменений в заводскую конструкцию автомобиля, которые не были одобрены надзорными органами и зарегистрированы в установленном порядке.  

Автопром

Автомобили Lada вышли на рынок Туниса

Автокурьезы

Тестовый трек Top Gear пойдет под снос ради жилья

Беспилотникам разрешат ездить по российским дорогам Минпромторг совместно с МВД, Росстандартом и рядом профильных компаний и агентств занимается разработкой документов, которые позволят легализовать испытания беспилотного транспорта на дорогах общего пользования в России. Пока что российские беспилотники испытываются только под контролем водителя.
Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже С 3 мая на ряде участков платной трассы М-11 (Москва-Петербург) повысили тарифы для автомобилистов без транспондеров.
Поставить автомобиль на учет можно будет по-новому (гораздо удобнее) Разработан проект постановления правительства, в соответствии с которым многофункциональные центры получат право выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств нового поколения. В экспериментальном режиме новые функции опробуют в Татарстане уже в конце года.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера