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© Volkswagen

4 мая 2018 17:52

Автопром 45

Бывшему главе Volkswagen предъявили обвинения

В США предъявлено обвинение экс-главе Volkswagen Мартину Винтеркорну по делу о знаменитом Дизельгейте. Винтеркорн возглавлял концерн в разгар скандала и, как полагают правоохранители, прекрасно знал о нарушениях.

Как сообщает РИА "Новости", уголовные обвинения Винтеркорну были предъявлены прокуратурой Восточного округа штата Мичиган. Винтеркорна и еще пятерых топ-менеджеров и ведущих инженеров Volkswagen обвиняют в сговоре и мошенничестве, а также нарушении закона США "О чистом воздухе".

Полиция Германии арестовала одного из крупных инженеров Volkswagen. 

По версии обвинения, имел место преступный сговор, целью которого была фальсификация показателей уровня выбросов дизельных двигателей - Винтеркорн и другие высокопоставленные сотрудники компании знали о том, что дизельные двигатели концерна не соответствуют экологическим требованиям.

Мартин Винтеркорн был генеральным директором Volkswagen в период с 2007 по 2015 годы. Дизельгейт разорелся в 2015 году, когда немецкий автогигант был уличен в использовании программных "закладок", позволявших двигателю выдавать сниженный уровень токсичности выхлопа в тестовом режиме.

Масштабы махинации оказались грандиозными: концерну был предписано отозвать и выкупить у владельцев 482 000 автомобилей марок Audi и Volkswagen 2009-2015 годов выпуска и выплатить миллиарды долларов штрафов и компенсаций.

В январе 2017 года концерн согласовал с властями США размер штрафов: 4,3 миллиарда долларов плюс 2,8 миллиарда долларов уголовного штрафа в рамках соглашения о признании вины. Кроме того, в компании на ближайшие три года установлен независимый мониторинг.      

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