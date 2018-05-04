Бывшему главе Volkswagen предъявили обвинения

Как сообщает РИА "Новости", уголовные обвинения Винтеркорну были предъявлены прокуратурой Восточного округа штата Мичиган. Винтеркорна и еще пятерых топ-менеджеров и ведущих инженеров Volkswagen обвиняют в сговоре и мошенничестве, а также нарушении закона США "О чистом воздухе".

По версии обвинения, имел место преступный сговор, целью которого была фальсификация показателей уровня выбросов дизельных двигателей - Винтеркорн и другие высокопоставленные сотрудники компании знали о том, что дизельные двигатели концерна не соответствуют экологическим требованиям.



Мартин Винтеркорн был генеральным директором Volkswagen в период с 2007 по 2015 годы. Дизельгейт разорелся в 2015 году, когда немецкий автогигант был уличен в использовании программных "закладок", позволявших двигателю выдавать сниженный уровень токсичности выхлопа в тестовом режиме.



Масштабы махинации оказались грандиозными: концерну был предписано отозвать и выкупить у владельцев 482 000 автомобилей марок Audi и Volkswagen 2009-2015 годов выпуска и выплатить миллиарды долларов штрафов и компенсаций.



В январе 2017 года концерн согласовал с властями США размер штрафов: 4,3 миллиарда долларов плюс 2,8 миллиарда долларов уголовного штрафа в рамках соглашения о признании вины. Кроме того, в компании на ближайшие три года установлен независимый мониторинг.