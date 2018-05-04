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© Авто.Вести.Ru, Екатерина Рзянина

4 мая 2018 10:29

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Поставить автомобиль на учет можно будет по-новому (гораздо удобнее)

Разработан проект постановления правительства, в соответствии с которым многофункциональные центры получат право выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств нового поколения. В экспериментальном режиме новые функции опробуют в Татарстане уже в конце года.

О том, что многофункциональные центры госуслуг начнут выдавать водительские права и СТС, "Известиям" подтвердили в МВД, Минэкономразвития и Минпромторге. Пока что, в рамках действующего законодательства, в МФЦ можно только переофорить водительское удостоверение. За первым получением нового удостоверения и для постановки автомобиля на учет необходимо обращаться в отделение Госавтоинспекции.

Водительские права предлагают продлевать автоматически.

Как уточнили в МВД, в экспериментальном режиме новые функции МФЦ будут доступны в Татарстане в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года. Не исключено, что в пилотный проект будут включены также Москва и Санкт-Петербург, а сам срок проведения проекта увеличат до шести месяцев вместо трех, однако окончательного решения пока не принято.

По поручению правительства, над проектом работают также Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторг. Чтобы МФЦ получили возможность выдавать водительские удостоверения и СТС, необходимо совместить информационные системы МФЦ и МВД, а также обеспечить многофункциональные центры дополнительным специализированным оборудованием. Кроме того, необходимо определить технологии, которые будут использоваться для выпуска документов, а также доработать нормативные акты.

Однако это, судя по всему, того стоит: по ожиданиям экспертов, передача новых полномочий МФЦ сократит очереди и в целом облегчит процесс подачи документов.  

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