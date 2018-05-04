Автомобили Lada вышли на рынок Туниса

В Тунисе "АвтоВАЗ" будет продавать внедорожник Lada 4x4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации с кондиционером. Автомобиль будут предлагать по цене 38 650 тунисских динаров, это около 16 000 долларов, что делает Lada 4x4 Urban самым доступным внедорожником на рынке Туниса.

Партнером Lada в северо-африканской стране является компания Artes, давно и успешно работающая с другими марками Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время Artes является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.



В Artes считают, что целевой аудиторией Lada 4x4 Urban в Тунисе станут охотники, фермеры, ветеринары и "просто искатели приключений".



А вот в Иордании, куда автомобили Lada начали поставляться в конце прошлого года, представлен практически весь модельный ряд Lada - Granta, Vesta, 4x4 в трех- и пятиместном исполнении, Largus в вариантах кузова фургон и семиместный универсал, Lada Kalina и Lada Kalina Cross. Кроме того, иорданским покупателям будут доступны и фирменные дополнительные услуги Lada, в том числе - круглосуточная помощь на дорогах в течение трех лет с момента покупки автомобиля.



Кстати, это уже не первое появление марки Lada на рынке Иордании: российские автомобили уже продавались здесь с 1986 по 1998 годы, и за это время было реализовано порядка 9 500 автомобилей.



Таким образом, на данный момент автомобили Lada поставляются в 30 стран мира, розничные экспортные продажи в 2017 году составили 24 000 автомобилей.