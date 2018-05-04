Автомобили Lada вышли на рынок Туниса

"АвтоВАЗ" продолжает расширять географию экспорта, в том числе - за счет арабских стран: в конце 2017 года российские "Лады" доехали до Иордании, а теперь открылись их продажи и в Тунисе. Правда, местным покупателям предложат только одну модель Lada - самую, пожалуй, известную.
В Тунисе "АвтоВАЗ" будет продавать внедорожник Lada 4x4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации с кондиционером. Автомобиль будут предлагать по цене 38 650 тунисских динаров, это около 16 000 долларов, что делает Lada 4x4 Urban самым доступным внедорожником на рынке Туниса.
Партнером Lada в северо-африканской стране является компания Artes, давно и успешно работающая с другими марками Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время Artes является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.
В Artes считают, что целевой аудиторией Lada 4x4 Urban в Тунисе станут охотники, фермеры, ветеринары и "просто искатели приключений".
А вот в Иордании, куда автомобили Lada начали поставляться в конце прошлого года, представлен практически весь модельный ряд Lada - Granta, Vesta, 4x4 в трех- и пятиместном исполнении, Largus в вариантах кузова фургон и семиместный универсал, Lada Kalina и Lada Kalina Cross. Кроме того, иорданским покупателям будут доступны и фирменные дополнительные услуги Lada, в том числе - круглосуточная помощь на дорогах в течение трех лет с момента покупки автомобиля.
Кстати, это уже не первое появление марки Lada на рынке Иордании: российские автомобили уже продавались здесь с 1986 по 1998 годы, и за это время было реализовано порядка 9 500 автомобилей.
Таким образом, на данный момент автомобили Lada поставляются в 30 стран мира, розничные экспортные продажи в 2017 году составили 24 000 автомобилей.