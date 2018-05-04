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© АвтоВАЗ

4 мая 2018 13:05

Автопром 3

Автомобили Lada вышли на рынок Туниса

"АвтоВАЗ" продолжает расширять географию экспорта, в том числе - за счет арабских стран: в конце 2017 года российские "Лады" доехали до Иордании, а теперь открылись их продажи и в Тунисе. Правда, местным покупателям предложат только одну модель Lada - самую, пожалуй, известную.

В Тунисе "АвтоВАЗ" будет продавать внедорожник Lada 4x4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации с кондиционером. Автомобиль будут предлагать по цене 38 650 тунисских динаров, это около 16 000 долларов, что делает Lada 4x4 Urban самым доступным внедорожником на рынке Туниса.

Продажи Lada возобновляются на Кубе.

Партнером Lada в северо-африканской стране является компания Artes, давно и успешно работающая с другими марками Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время Artes является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.

В Artes считают, что целевой аудиторией Lada 4x4 Urban в Тунисе станут охотники, фермеры, ветеринары и "просто искатели приключений".

А вот в Иордании, куда автомобили Lada начали поставляться в конце прошлого года, представлен практически весь модельный ряд Lada - Granta, Vesta, 4x4 в трех- и пятиместном исполнении, Largus в вариантах кузова фургон и семиместный универсал, Lada Kalina и Lada Kalina Cross. Кроме того, иорданским покупателям будут доступны и фирменные дополнительные услуги Lada, в том числе - круглосуточная помощь на дорогах в течение трех лет с момента покупки автомобиля.

Кстати, это уже не первое появление марки Lada на рынке Иордании: российские автомобили уже продавались здесь с 1986 по 1998 годы, и за это время было реализовано порядка 9 500 автомобилей.

Таким образом, на данный момент автомобили Lada поставляются в 30 стран мира, розничные экспортные продажи в 2017 году составили 24 000 автомобилей.

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