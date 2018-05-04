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© Yandex

4 мая 2018 12:00

Дороги 59

Беспилотникам разрешат ездить по российским дорогам

Минпромторг совместно с МВД, Росстандартом и рядом профильных компаний и агентств занимается разработкой документов, которые позволят легализовать испытания беспилотного транспорта на дорогах общего пользования в России. Пока что российские беспилотники испытываются только под контролем водителя.

Документация разрабатывается Минпромторгом, МВД и Росстандартом совместно с Агентством стратегических инициатив, Российской венчурной компанией, профильной рабочей группой и инфраструктурным центром AutoNet, сообщает "Коммерсант".

В истории со сбитой беспилотником женщиной появились неожиданные факты.

Речь идет о приказе, который устанавливает "порядок представления документов на проведение испытаний транспортных средств с повышенной степенью автоматизации", а также о критериях участия в испытаниях водителя. Это предусматривает "дорожная карта" по направлению AutoNet Национальной технологической инициативы, ранее аналогичные документы первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил подготовить Минпромторгу и НАМИ.

В компании "Яндекс", которая активно и успешно занимается разработкой беспилотника, уверены, что изменения в законодательстве необходимы: без них Россия рискует серьезно отстать от других стран в сфере развития беспилотного транспорта, а потенциал у российских разработок, между тем, серьезный.

"У нас уже высокий конкурентный уровень технологии. Наши прототипы могут выполнять движение по маршруту как в городе, так и на полигоне, но, чтобы развиваться дальше, нужна возможность масштабировать процесс тестирования в городских условиях. Без соответствующего законодательного регулирования мы рискуем отстать от остального мира, где в 55 городах уже в том или ином виде разрешено тестирование автомобилей с повышенной автоматизацией", - заявили "Коммерсанту" представители "Яндекса".

Между тем в Центре организации дорожного движения считают, что первые беспилотники на российских дорогах появятся в обозримом будущем, но точно не в ближайшие несколько лет. 

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