Беспилотникам разрешат ездить по российским дорогам

Документация разрабатывается Минпромторгом, МВД и Росстандартом совместно с Агентством стратегических инициатив, Российской венчурной компанией, профильной рабочей группой и инфраструктурным центром AutoNet, сообщает "Коммерсант".

Речь идет о приказе, который устанавливает "порядок представления документов на проведение испытаний транспортных средств с повышенной степенью автоматизации", а также о критериях участия в испытаниях водителя. Это предусматривает "дорожная карта" по направлению AutoNet Национальной технологической инициативы, ранее аналогичные документы первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил подготовить Минпромторгу и НАМИ.



В компании "Яндекс", которая активно и успешно занимается разработкой беспилотника, уверены, что изменения в законодательстве необходимы: без них Россия рискует серьезно отстать от других стран в сфере развития беспилотного транспорта, а потенциал у российских разработок, между тем, серьезный.



"У нас уже высокий конкурентный уровень технологии. Наши прототипы могут выполнять движение по маршруту как в городе, так и на полигоне, но, чтобы развиваться дальше, нужна возможность масштабировать процесс тестирования в городских условиях. Без соответствующего законодательного регулирования мы рискуем отстать от остального мира, где в 55 городах уже в том или ином виде разрешено тестирование автомобилей с повышенной автоматизацией", - заявили "Коммерсанту" представители "Яндекса".



Между тем в Центре организации дорожного движения считают, что первые беспилотники на российских дорогах появятся в обозримом будущем, но точно не в ближайшие несколько лет.