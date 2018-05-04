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© Lamborghini

4 мая 2018 10:02

Автопром 411

Папа римский продает свой суперкар Lamborghini

Под конец прошлого года Папа римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов. Сразу было понятно, что лично понтифику такой автомобиль ни к чему, поэтому суперкар выставлен на продажу ради благих целей.

Вся задумка с таким необычным и экзотическим подарком изначально была и хорошей рекламной акцией, и способом привлечь средства на благотворительность: с учетом возраста и статуса понтифик оказался не готов ездить на суперкаре, и все это понимали изначально, так что сразу после вручения было объявлено, что Lamborghini выставят на торги.

Компания Porsche провела корпоратив в Сикстинской капелле.

Подарок был преподнесен в ноябре в ходе встречи Папы римского Франциска с руководством компании Lamborghini. Особое исполнение Huracan для понтифика было подготовлено ателье Ad Personam - подразделением компании, которое занимается персонализацией автомобилей Lamborghini по индивидуальным клиентским заказам. Суперкар для папы отличается особой окраской кузова в белый цвет Bianco Monocerus с аккуратными полосами золотисто-желтого цвета Giallo Tiberino - такая цветовая схема выбрана по мотивам бело-желтого флага Ватикана.

О каких-либо других переделках автомобиля пресс-служба Lamborghini не сообщает. Известно лишь, что это модификация RWD Coupe, то есть привод у автомобиля задний (по умолчанию модель Huracan - полноприводная, а версия RWD создана как еще более драйверская). Это означает, что в движение суперкар приводится 5,2-литровым V10 мощностью 580 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до сотни за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 320 километров в час.

Суперкар выставлен на торги аукционным домом Sotheby's, за него планируется выручить от 250 000 до 350 000 евро. О том, что когда-то автомобиль принадлежал (хоть и символически) Папе римскому, говорит автограф понтифика на капоте.

Вырученные средства, разумеется, пойдут на благотворительность: 70% будет перечислено городу Ниневия (Ирак), пострадавшему от террористических атак, еще по 10% получат три местные благотворительные организации. Торги состоятся 12 мая.

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