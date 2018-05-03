Ford предложил "умные" окна для незрячих пассажиров

Технология Feel The View, на которой базируется "умное" окно, фотографирует окружающую местность и превращает полученные фотографии в высококонтрастные черно-белые изображения. После этого с помощью особых светодиодов они проецируются на стекло автомобиля.

Когда пассажир прикасается к окну, он чувствует вибрацию – каждый из 225 оттенков серого цвета вибрирует с разной степенью интенсивности. Подобный тактильный контакт позволяет пассажирам воссоздавать в воображении окружающий их пейзаж.

Помимо этого, встроенный голосовой помощник с помощью алгоритмов искусственного интеллекта сопровождает создание изображения на стекле аудио-описанием пейзажа.

Технология Feel The View была разработана командой Ford в Италии совместно с римским стартапом Aedo, который специализируется на устройствах для людей с нарушением зрения.