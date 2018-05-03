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© Jaguar Land Rover

3 мая 2018 16:13

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Обновленный Range Rover Velar: больше моторов, шире оснащение

Компания Jaguar Land Rover представила кроссовер Range Rover Velar 2019 модельного года, который получил обновленную линейку двигателей и расширенное оснащение. Известны и даты страта новинки в России.

Range Rover Velar 2019 модельного года получил два новых двигателя. На версию D275 устанавливается 3-литровый дизельный V6 (275 л.с. и 625 Нм), а модификация P340 оснащена 3-литровым бензиновым V6 с нагнетателем (340 л.с. и 450 Нм крутящего момента).

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Обивка кресел тканью Kvadrat стала доступна для большего числа модификаций. К существующим системам активной безопасности добавился адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления, который работает в скоростном диапазоне 0-180 км/ч и использует функционал существующего адаптивного круиз-контроля с функцией удержания полосы движения и поддержания установленной дистанции до впереди идущего автомобиля.

Адаптивный круиз-контроль также получил систему Stop & Go, которая позволяет мягко остановить автомобиль и вновь начать движение при активации системы легким касанием педали. Система экстренного торможения при движении на высоких скоростях на базе радара функционирует в диапазоне от 10 до 160 км/ч: если система распознает риск неминуемой аварии, она предупреждает водителя или самостоятельно активизирует тормозную систему.

Обновленный Velar также оснащается задней камерой, передними и задними датчиками парковки, системой мониторинга состояния водителя, системой экстренного торможения и системой удержания полосы движения автомобиля, которые теперь устанавливаются по умолчанию.

Система Adaptive Dynamics стала опционально доступна на целом ряде модификаций. Она отслеживает ход колес 500 раз в секунду и движение кузова 100 раз в секунду, что позволяет ей постоянно регулировать амортизацию на всех четырех углах автомобиля. Свои калибровки есть и для езды по бездорожью.

Velar по умолчанию доступен с пружинами, за доплату - пневмоподвеска для всех моделей с двигателями V6, с четырехцилиндровым 240-сильным дизельным и 300-сильным бензиновым агрегатами.

Кроме того, обновленный кроссовер получил увеличенный топливный бак: его объем вырос с 63 до 82 л. Такой бак доступен на моделях с 380-сильным, новым 340-сильным 3-литровыми компрессорным V6, а также 2-литровыми моторами Ingenium.

На российском рынке Range Rover Velar 2019 модельного года будет доступен к заказу с августа 2018 года. Цены назовут позже. 

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