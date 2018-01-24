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Новинки

Audi назвала российские цены на "горячий" RS 4 Avant с мотором от Porsche

Компания Audi объявила о старте российских продаж новейшего суперуниверсала RS 4 Avant, премьера которого состоялась в сентябре 2017 года во Франкфурте.

Audi представила в России новый "заряженный" универсал RS 4 Avant. В наше стране самый быстрый "вагон" в истории этой модели оценен компанией в сумму от 5 375 000 рублей.
 

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Новый Audi RS 4 Avant получил 2,9-литровый двигатель TFSI с двойным турбонаддувом, который впервые появился у Porsche Panamera. На "эрэске" этот же мотор развивает 450 л.с. и 600 Нм - на 170 Нм больше, чем раньше.

Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Tiptronic, а сам универсал RS 4 традиционно оснащен полноприводной системой Quattro, для которой в качестве опции доступен спортивный задний дифференциал. Вдобавок ко всему новый RS 4 стал на 90 кг легче предшественника.

Судя по заявленным характеристикам, четвертое поколение стало самым быстрым в истории этой модификации - автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Впрочем, опциональный пакет RS dynamic позволяет снять электронный "ошейник" и сдвинуть максималку до 280 км/ч.

От обычный А4 "эрэска" отличается агрессивными бамперами, колесные арки здесь шире на 30 мм, а дорожный просвет на 7 мм ниже. Система выбора режимов движения Audi Drive Select и спортивная RS-подвеска входят в стандартное оснащение универсала, а в списке допоборудования числятся светодиодная оптика Audi Matrix LED, адаптивное шасси с динамическим распределениям тяги, керамические тормоза и прогрессивное рулевое управление.

В базовую цену Audi RS 4 Avant также входят многофункциональный спортивный кожаный руль, комбинированная обивка салона из материала Alcantara и кожи с тиснением RS на спинках передних сидений, аудиосистема Audi sound system с 10 динамиками и сабвуфером сзади, информационно-развлекательная система MMI Radio Plus, спортивные передние сиденья с электрической регулировкой и обогревом.

За доплату - виртуальная панель приборов Audi Virtual cockpit, проекционный дисплей, функция автоматической парковки с камерами кругового обзора, ассистент при перестроениях, система Audi pre sense, которая принимает превентивные меры для защиты пассажиров при угрозе столкновения, динамическое рулевое управление и другие.

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