Модели Lada снова подорожали

Новые цены на автомобили Lada АвтоВАЗ ввел с 1 мая, сообщает "Автостат" по результатам мониторинга цен на новые машины. И подорожали все семейства и комплектации вазовских автомобилей.

Granta, Kalina, Priora и внедорожник 4х4 выросли в цене на 10 000 рублей. Пассажирская и грузовая версии Largus тоже стали дороже на 10 тысяч рублей, Largus Cross – на 15 000 рублей.

Седаны Vesta, метановая Vesta CNG, универсалы Vesta SW и хэтчбек Xray прибавили в цене 15 000 рублей, в то время как Vesta SW Cross и вовсе подорожала на 25 000 рублей.

Как сообщает агенство, минимальные цены на "Лады" теперь выглядят так. Granta – от 409 900 рублей, Kalina – от 460 600 рублей, Priora – от 424 900 рублей, Vesta – от 584 900 рублей, Xray – от 629 900 рублей, Largus – от 524 900 рублей, 4х4 – от 499 900 рублей.